Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa được giao nhiệm vụ mới, là Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Phó Trưởng ban thường trực. Phó Trưởng ban gồm: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Cơ quan có thành viên Ban Chỉ đạo gửi văn bản cử đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22/7/2022 để tổng hợp.

Liên quan tới vụ hành khách mang dao lên máy bay gọt trái cây, chiều 19/7, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, đã tạm đình chỉ công việc đối với nam nhân viên an ninh soi chiếu. Nhà chức trách đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, liên quan tới vấn đề an ninh an toàn hàng không và xuất phát lỗi từ con người. Quá trình rà soát vụ việc, bước đầu xác định cá nhân liên quan là nam nhân viên an ninh soi chiếu đã có 13 năm kinh nghiệm. Vị lãnh đạo lý giải chỉ trong 1 đến 3 giây sơ suất, khách đông, nhân viên soi chiếu đã không phát hiện được con dao mà hành khách mang theo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Kon Tum), khoảng 17h ngày 19/7, tại Km 1494+900, đoạn khu vực cầu Đăk Mốt (thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), xe rơmoóc BKS 81C-076.73, do tài xế Phạm Ngọc Hà (39 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ huyện Đăk Tô-Ngọc Hồi, va chạm với xe khách BKS 47B-027.84, do tài xế Phạm Trường Thuật (43 tuổi, trú tỉnh Đăk Lăk) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là Phạm Trường Thuật tử vong khi được đưa đến bệnh viện; 3 nạn nhân khác là Nguyễn Phúc Sơn (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (21 tuổi) cùng trú tỉnh Đăk Lăk và Phan Văn Trung (40 tuổi) trú tỉnh Hà Tĩnh, bị thương.

Liên quan công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7, tối 19/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề xuất điều trực thăng tìm cứu 8 ngư dân trên chiếc thúng chai còn lại trên biển. Theo thông tin từ 4 thuyền viên được cứu sống cho biết, các lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thúng chai (1 thúng có 7 người và 1 thúng có 8 người). Trong thúng 7 người có 3 người tử vong. Riêng thúng có 8 người chưa rõ thông tin. Được biết, tàu BĐ 96935 TS đang trên đường đưa 4 thuyền viên trên tàu gặp nạn vừa được cứu vào TP Quy Nhơn để cấp cứu, sẽ cập bờ vào ngày 21/7 tới.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 19/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 98,48% đại biểu bỏ phiếu đồng ý (tương đương 100% đại biểu tham dự Kỳ họp), ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.085 ca mắc COVID-19. Sau 24 giờ số ca mắc tăng thêm 245 trường hợp. Như vậy sau 3 ngày giảm liên tiếp hôm nay số F0 đã tăng mạnh trở lại. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.762.532 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.217 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.823.574 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 41 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)