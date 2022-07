Bản tin 8H: Xác minh clip cô gái nhảy múa trước máy bay

TPO - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện tại đang cho rà soát xem đoạn clip cô gái nhảy múa trước máy bay được quay ở sân bay nào, thời điểm nào.

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn hình ảnh về một cô gái nhảy múa tại khu vực chờ của máy bay. Một thanh niên đứng đối diện dùng điện thoại quay video cho cô gái. Đoạn video gây xôn xao dư luận, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn ở khu vực bên trong sân bay. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết với VietNamNet, hiện tại, Cục đang cho rà soát xem đoạn clip trên được quay ở sân bay nào, thời điểm nào. Tuy nhiên, qua đoạn clip, bước đầu có thể thấy cả hai hành khách này không vi phạm quy định về an toàn an ninh sân đỗ. Khu vực cô gái nhảy múa từ xe cobus lên cửa máy bay và hành khách đi qua chụp ảnh là được phép.

Chiều 17/7, lãnh đạo ga Đà Nẵng phối hợp với đội tàu SE11 đưa bé trai 10 tuổi nghi bị bắt cóc về với gia đình ở tỉnh Nam Định. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 16/7, khi tàu đến khu vực tỉnh Nghệ An, nhân viên tàu SE11 chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM phát hiện bé trai Lê Đại Dương (học lớp 4A Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn, thành phố Nam Định) trên toa số 2 nhưng không có người thân đi cùng. Dương cho biết đang ngủ ở nhà, khi tỉnh dậy thì thấy đã ở trên tàu. Sáng 17/7, phía ga Nam Định và lực lượng chức năng đã tìm và liên hệ được với gia đình của cháu Dương. Chiều cùng ngày, lãnh đạo ga Đà Nẵng tiếp nhận bé trai này, làm thủ tục đưa cháu bé lên tàu SE6 để gửi về với người thân ở Nam Định.

Ngày 18/7, Công an xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tử vong do bị ong đốt. Nạn nhân là anh T.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp). Theo đó, trưa ngày 17/7, anh T.V.T. đi vào rừng và không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Anh T. sau đó bị đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người. Phát hiện sự việc, anh T. được người thân chở đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh T. đã tử vong ngay sau đó.

Vào lúc 12h42 ngày 17/7, một người đàn ông nhảy từ tầng lầu Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xuống đất và tử vong tại chỗ. Theo người dân chứng kiến, trước đó người đàn ông này ngồi trên lan can nên nhiều người tưởng là người đi nuôi bệnh ngồi hóng mát. Sau đó, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác nhận, người đàn ông này không phải bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện mà sống lang thang, vào bệnh viện tìm chỗ ngủ tạm. Thời điểm nhảy lầu, người đàn ông này có biểu hiện ngáo đá.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/7, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng hoặc nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C trong hai ngày tới kéo dài từ 11h đến 17h. Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày mai (19/7). Từ đêm 19/7, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt. Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Trung đến 20/7. Từ đêm 20/7, khu vực này có thể đón mưa dông diện rộng, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 745 ca COVID-19. Như vậy so với 24 giờ trước đó số F0 tăng 40 trường hợp, số bệnh nhân nặng giảm 5 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.760.595 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.948 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.814.276 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 41 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo HĐND TP. Hà Nội, kỳ họp của HĐND TP sẽ diễn ra vào chiều 22/7 tới để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Trước đó, ngày 15/7, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, quyết định điều động, phân công vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng cho biết, ông Thanh cũng được giới thiệu để HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. (XEM CHI TIẾT)