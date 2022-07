Bản tin 8H: Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và một số cá nhân có trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền, tài sản của Nhà nước.

Ngày 15/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) đã phát đi thông cáo về Kỳ họp thứ 17. Tại kỳ họp trên, cơ quan kiểm tra đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ nguyên Chủ tịch TP Hạ Long bị bắt. Hôm 15/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 người nguyên là cán bộ Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh, gồm: Đoàn Văn Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quốc Luyện bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, người của Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh đã cùng với một số người thuộc Công ty CP Quản lý đường sông số 3 lập khống hồ sơ. Các hồ sơ này thuộc một phần công việc không thực hiện trong các hợp đồng thi công các gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021. Sau đó, các đối tượng nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng Huỳnh Tấn Việt. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và nhiều cán bộ liên quan. (XEM CHI TIẾT)

Bắt hai cựu CSGT liên quan đến vụ cấp biển số xe "đẹp". Tối 15/7, ông Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang xác nhận với Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ Phòng CSGT đường bộ thuộc Công an tỉnh này. (XEM CHI TIẾT)

Sau nhiều ngày mưa dông, hôm nay (16/7), các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay (16/7), khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Dương khóa X kết thúc sau hai ngày làm việc. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Minh Quốc Cường, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và ông Mai Bá Trước, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương do chuyển công tác khác. (XEM CHI TIẾT)