Bản tin 8H: Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đối với bà Cao Xuân Thu Vân

TPO - Bà Cao Xuân Thu Vân được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu để nhận nhiệm vụ mới ở cơ quan Trung ương.

Ngày 14/7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã thống nhất 100% miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2021-2026), đối với bà Cao Xuân Thu Vân. Bà Vân được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới ở cơ quan Trung ương. Trước đó, ngày 22/6, bà Vân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Cao Xuân Thu Vân (SN 1970) quê ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Bà có trình độ tiến sĩ quản lý giáo dục.

Ngày 14/7, tin từ UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang giao cho công an xác minh, truy tìm thanh niên biến thái sàm sỡ nhiều phụ nữ. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một số tuyến đường trên địa bàn phường Mai Lâm dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn xảy ra sự việc nhiều chị em phụ nữ bị kẻ biến thái sàm sỡ. Khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại, tên này sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng ngực hoặc bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy. Đến nay, có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị thanh niên này sàm sỡ. Theo miêu tả, kẻ biến thái khoảng hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (15/7), Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 20-40cm; một số tuyến phố ngập sâu hơn với độ sâu 40-60cm. Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 40mm trong sáng 15/7. Ngày và đêm nay, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Liên quan đến việc 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên đã giúp TP.HCM chống dịch COVID-19 chưa nhận được tiền khen thưởng, chiều 14/7, bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết, Sở Y tế đã có tờ trình dự trù khen thưởng 40.000 cá nhân. Danh sách thực tế các đơn vị đề xuất khen thưởng gửi về Sở Y tế là khoảng 29.000 người. Theo bà Như, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế đã gửi tiền thưởng đến 25.840 cá nhân thông qua tài khoản 176 đơn vị và sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn tất việc gửi tiền thưởng trong tuần này.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 14/7, Vietlott tìm thấy một tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 205.143.192.300 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần này là 11 - 25 - 29 - 37 - 39 - 52. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại địa chỉ trên đường Điện Biên Phủ, Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Không chỉ vậy, Hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng. Cặp số vàng để nhận giải Jackpot 2 là 45. Tấm vé này được phát hành tại điểm bán trên đường Bà Hạt, quận 10, TP HCM.

Ngày 14/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 933 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh. Như vậy số F0 có giảm nhẹ so với 24 giờ trước. Tuy nhiên số bệnh nhân nặng đã tăng từ 24 lên 36 ca sau 1 ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.758.189 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.545 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.793.800 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 36 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 14/7, Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an. Theo đó, kết quả xác minh đối với đề thi môn Ngữ văn là hoàn toàn không có việc lộ đề thi. Theo Bộ GD&ĐT, việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi môn Ngữ văn chính thức của 3 sinh viên (thuộc một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh) là quản trị mạng “Kaito Kid” dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi. (XEM CHI TIẾT)