Bản tin 8H: Vietlott tiếp tục ‘nổ’ giải độc đắc hơn 16 tỷ đồng

TPO - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vào tối 13/7 tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 913 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 13/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số đã trúng giải Jackpot trị giá 16.263.765.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 913 của sản phẩm Mega 6/45 là: 04 - 09 - 21 - 28 - 35 - 37. Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm được ra 40 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.017 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 17.081 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Trước đó 1 ngày, Vietlott cũng tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 gần 13 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (14/7), Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Từ ngày 14/7, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết, UBND thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Viễn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào với hình thức cảnh cáo. Trước đó, tối 5/7, lực lượng CSGT kiểm tra ôtô 49A-434xx của Đỗ Duy Viễn (ngụ xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc), tài xế Viễn không hợp tác, cố thủ trong xe. Hơn 30 phút sau, ông Viễn mới kiểm tra nồng độ cồn và có kết quả 0,336 mg/lít khí thở. Ông Viễn có ký vào phiếu kết quả và xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, trong lúc đang lập biên bản vi phạm hành chính, ông Viễn đã giật giấy tờ xe trên tay CSGT rồi bỏ lên xe, khóa xe lại và rời khỏi khu vực làm việc. Đến 22h, lực lượng chức năng buộc phải niêm phong ôtô của người vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.

Ngày 13/7, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết, từ ngày 10/7 đến nay, khu vực thành phố Phú Quốc chịu nhiều ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa Biển Đông nên một số địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc gây nhiều thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn thành phố. Theo ông Hưng, thời tiết xấu mấy ngày qua (từ 11-13/7) khiến tàu phà vận tải hành khách từ đất liền ra TP Phú Quốc tạm ngưng hoạt động, do đó có hơn 40.000 người đang mắc kẹt tại Phú Quốc. Tuy nhiên, con số này giảm dần, vì nhiều du khách đã về đất liền bằng đường hàng không. Dự kiến, sáng 14/7 các tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra thành phố và chiều ngược lại có thể hoạt động trở lại.

Ngày 13/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 1.003 ca mắc mới COVID-19. Như vậy sau gần 1 tháng rưỡi số ca F0 ghi nhận trong vòng 24 giờ tại nước ta lại vượt mốc 1.000 trường hợp. Trước đó, ngày 3/6, số ca COVID-19 là 1.039. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.757.257 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.083 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.785.255 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 24 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến sự cố xuất hiện "hố tử thần" trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 11/7, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý, duy tu, sửa chữa đường tại quận Hoàng Mai) cho biết, hố sâu có miệng rộng hơn 1 mét (nút chửng bánh xe máy), kích thước hàm ếch hở bên dưới 3,5m, sâu hơn 2m và có nước phun mạnh từ bên dưới lên. Nguyên nhân do một đoạn ống cống thoát nước đi qua hố ga bị thủng, dẫn đến nước phun ra bên ngoài gây sụt lún mặt đường. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 13/7, hỏa hoạn xảy ra tại quán bar MDM trên đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, thuộc địa bàn phường Đông Khê (Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Tại hiện trường, lửa và khói đen bốc lên từ khu vực phía sau của vũ trường, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ vũ trường rộng hàng ngàn m2. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn tại vũ trường chỉ có một số nhân viên làm việc và đã kịp thời chạy thoát thân. Một lãnh đạo UBND phường Đông Khê thông tin, chủ cơ sở thông báo với chính quyền địa phương xin tạm nghỉ hoạt động ít ngày để sửa chữa. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. (XEM CHI TIẾT)