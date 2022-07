Bản tin 8H: Thực hư biển số ô tô ‘ngũ quý 8’ ở Thanh Hóa

TPO - Mạng xã hội đang xôn xao sau khi xuất hiện hình ảnh và thông tin về biển số ô tô 36A-888.88.

Ngày 10/7, trên một số diễn đàn mạng xã hội facebook truyền tải thông tin về một biển số ô tô mang BKS: 36A-888.88 gây được sự chú ý lớn từ dân mạng. Trao đổi với báo Giao thông, một cán bộ đăng ký xe thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho rằng, theo dữ liệu hiện nay đầu số ô tô ở phòng cấp mới đến đầu số 78 và 79, còn ở cấp huyện mới đến đầu 8, nên để đến 888.88 thì còn rất lâu. Theo vị cán bộ, phom chữ ở biển số đăng tải trên mạng xã hội là không đúng theo quy chuẩn mới. Việc cá nhân nào sử dụng biển này cho phương tiện tham gia giao thông là sai. Và nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/7), Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến 12/7 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ 13/7, mưa dông ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 12/7 đến ngày 13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 0h ngày 11/7, giá xăng E5RON92 bán lẻ giảm 3.103 đồng/lít, xuống còn tối đa 27.788 đồng/lít. Xăng RON95-III bán lẻ giảm 3.088 đồng/lít, xuống còn 29.675 đồng/lít. Ngoài ra, giá dầu diesel 0.05S xuống còn 26.593 đồng/lít sau khi giảm 3.022 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa giảm 2.008 đồng/lít, xuống còn 26.345 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.010 đồng/kg xuống còn không cao hơn 17.712 đồng/kg. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 465 ca COVID-19. Như vậy, số ca F0 liên tục giảm trong 3 ngày qua, bằng một nửa so với 4 ngày trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.754.813 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.477 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.764.864 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 17 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 10/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô giường nằm chở 42 khách. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 10/7 tại Km1637 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bình Hiếu (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), xe khách chạy tuyến TPHCM-Thanh Hóa đang lưu thông bất ngờ bốc cháy. Sau đó, Tài xế dừng xe giữa đường, kề dải phân cách, để hành khách thoát ra ngoài ô tô. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi chiếc xe cùng nhiều hành lý của hành khách. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu cá bị lốc xoáy đánh chìm gần đảo Hòn Chuối. Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân đã trục vớt, lai dắt tàu đánh cá mang số hiệu CM-91109 TS bị chìm hôm qua (9/7). Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.C.N. (23 tuổi, ngụ Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) đang mắc kẹt trong cabin tàu. Lực lượng chức năng hỗ trợ chủ tàu đưa thi thể nạn nhân về cửa biển Sông Đốc bàn giao cho gia đình, tiếp tục khắc phục hậu quả. (XEM CHI TIẾT)