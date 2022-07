Bản tin 8H: 84 lãnh đạo, cán bộ ở Hà Nội phải thi 'khắc phục tồn tại trong tuyển dụng'

TPO - Để khắc phục tồn tại trong công tác tuyển dụng trước đây, Hà Nội đã thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch, tổ chức làm bài sát hạch cho 84 lãnh đạo, công chức ở nhiều sở, ngành, địa phương.

Ngày 7/7, bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, xác nhận thông tin thành phố vừa tổ chức sát hạch, khắc phục tồn tại trong tuyển dụng đối với công chức và viên chức lãnh đạo thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý. Trong danh sách này có 84 lãnh đạo, công chức ở nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố. Theo bà Hà, có 82/84 trường hợp tham gia làm bài sát hạch. Trong số 2 trường hợp không làm bài sát hạch có ông N.P.T. (một lãnh đạo cấp sở và là Đại biểu HĐND TP Hà Nội), tuy nhiên ông T. thuộc diện khắc phục bên khối cơ quan Đảng. Được biết, thời gian làm bài là 180 phút, chấm điểm theo thang điểm 100. Bài viết từ 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu sát hạch.

Tối 7/7, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong phòng trọ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Hồng Q. (SN 1990, thường trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Khoảng 17h ngày 7/7, hàng xóm thấy phòng của Q. có dấu hiệu bất thường nên đã phá cửa xông vào và phát hiện Q. đã tử vong trên giường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (8/7), Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa dông ở Bắc Bộ kéo dài đến 9/7. Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối nay mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ 9-13/7, các khu vực này tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 7/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 913 ca COVID-19. Như vậy so với 24 giờ trước đó, số F0 tại nước ta không thay đổi. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.752.140 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.562 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.741.110 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 7/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã tìm thấy thi thể chị T.T.K - nạn nhân cuối cùng trong nhóm 4 người bị lũ cuốn trôi chiều 5/7 - trên sông Gâm, cách vị trí gặp nạn chừng 2km. Trước đó vào đêm 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị P.T.N. Sáng và trưa 7/7, thi thể anh D.V.Q và L.V.P được tìm thấy. Chiều 5/7, 5 người dân đang xúc cát ở giữa dòng suối Nà Tăng (khu 1, thị trấn Pác Miầu) không may nước lũ đột ngột tràn về. Cả 5 người sau đó bị lũ cuốn trôi, chỉ D.V.L may mắn thoát nạn nhờ bám được vào cành cây. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên, số thí sinh đến dự thi Ngữ văn: 981.598 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,6%; bài thi Toán: 982.914 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%. Số thí sinh thuộc diện F0: 79 thí sinh của 20 Hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi: 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi: 61 thí sinh. Số thí sinh vi phạm Quy chế thi: 22 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn: 12 thí sinh, Toán: 10 thí sinh;trong đó có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Không có cán bộ vi phạm quy chế. (XEM CHI TIẾT)