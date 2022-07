Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kỷ luật lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục

TPO - Ông Nguyễn Đức Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vừa bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo Quyết định, ông Thái đã có những vi phạm nghiêm trọng như: có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong Chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới. Ông Thái cũng Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến vụ xe máy chạy ngược chiều lao vào đầu container trên đường ĐT. 743, đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều 4/7, ngày 5/7, Công an TP Thuận An thông tin, 1 trong 2 nạn nhân đã tử vong, người còn lại chuyển đến bệnh viện ở TP HCM trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy kịch. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Đình Sáu (SN 1987) và người còn lại là Nguyễn Văn Tào (36 tuổi). Theo công an, trong quá trình điều tra đã trích xuất camera hành trình xe container thì phát hiện trước khi xảy ra tai nạn có người đuổi theo xe máy của 2 nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó người này đã rời khỏi hiện trường. Công an cũng đang truy tìm người liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (6/7), Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (6/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa chủ yếu vào chiều và đêm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo, mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-9/7. Tại các tỉnh miền Trung hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/7 Bộ Y tế cho biết ghi nhận 989 ca mắc mới COVID-19. So với 24 giờ trước đó, Việt Nam tăng thêm 304 trường hợp F0. Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp số ca COVID-19 tại nước ta tăng cao sau năm ngày giảm liên tiếp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.750.313 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.759 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.724.922 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 30 ca. Từ 17h30 ngày 4/7 đến 17h30 ngày 5/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 6/7, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, ông Mã Gia Hãnh, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ việc lũ cuốn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo ông Hãnh, chiều tối 5/7, mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện, sau đó lũ quét bất ngờ xuất hiện trong lúc 5 người đang xúc cát bên suối Pác Mjầu huyện Bảo Lâm. Lũ đã cuốn đi 4 người gồm: Lý Văn P. (SN 1973), Dương Văn Q (SN 1990); Triệu Thị K. (SN 1985) và một phụ nữ (chưa rõ danh tính, cùng trú tại xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm). Một người may mắn nhanh chân chạy thoát. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 13h45 ngày 4/7, tàu cá mang BKS: QB 98939-TS, do ông Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản thì phát hiện tại khu vực phao số 0, cách cửa Gianh về hướng Đông khoảng 2 hải lý có một phụ nữ đang trôi dạt trong tình trạng đuối sức. Nạn nhân được cứu và đưa vào Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng cảng Gianh. Theo xác minh, nạn nhân là Lê Thị L. (SN 1982, trú ở thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Chị L. cho biết, bị sóng cuốn vào khoảng 4h sáng khi tắm biển cùng 2 người bạn. (XEM CHI TIẾT)