Bản tin 8H: Người phụ nữ trẻ tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào

TPO - Nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một phụ nữ trẻ chết trong tư thế treo cổ tại hàng rào một nhà dân ở Đồng Nai.

Ngày 9/7, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện chị N.M (25 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại hàng rào một nhà dân ở gần chợ Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Được biết, chị N.M đã có gia đình và 1 con nhỏ. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/7), Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông. Từ hôm nay đến 11/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Ngày và đêm nay, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa vừa, mưa to ở Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông ở từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận khả năng kéo dài đến khoảng 12/7.

Tháng này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 793,8 triệu kWh/ngày (tăng 6,4% so với cùng kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 42.390 MW. Tháng trước, công suất đỉnh của toàn quốc cũng lên kỷ lục mới ở mức 45.528MW vào ngày 21/6 (tăng gần 3.100 MW so với năm 2021). Sản lượng ngày cao nhất cũng lên mức kỷ lục mới với 900 triệu kWh cũng vào ngày 21/6. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 133,11 tỷ kWh, tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong đó tỷ lệ nhiệt điện than chiếm cao nhất với 41,8%, thủy điện chỉ chiếm 31,2% và điện nhập khẩu chiếm 1%.

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo sẽ đưa cảng Bến Đình vào khai thác thử nghiệm từ ngày 10/7. Theo đó, kể từ thời gian trên, tất cả các tàu khách, hàng hóa khi đến huyện Lý Sơn sẽ cập vào cảng Bến Đình. Riêng tuyến thủy nội địa tuyến đảo Lớn - đảo Bé chưa áp dụng việc cập tàu tại cảng Bến Đình, chờ hoàn thành các thủ tục. Cảng Bến Đình là công trình cảng biển cấp IV, với 1 bến cầu tàu dài 240m. Dự án cảng Bến Đình có tổng vốn đầu tư hơn 256 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11/2016 và đến tháng 10/2020 công trình được nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, do còn nhiều tồn tại, vướng mắc về thủ tục pháp lý nên đến nay công trình mới được đưa vào khai thác thử nghiệm.

Chiều 8/7, ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, xác nhận, địa phương này đang xin Trung ương hỗ trợ kinh phí đổi tên những bia mộ liệt sĩ chưa biết tên thành bia mộ liệt sĩ "Chưa xác định được thông tin". Ông Hồng cho biết, từ trước đến nay, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương không có bia mộ nào ghi "Liệt sĩ vô danh" mà chỉ ghi là "Liệt sĩ chưa biết tên". Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 72 nghĩa trang liệt sĩ và còn khoảng 13.591 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên cần khắc lại nội dung trên bia là "Chưa xác định được thông tin". Kinh phí khoảng trên 8 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 684 ca COVID-19. Trong ngày Sở Y tế Quảng Ninh bổ sung thêm 722 ca F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.754.348 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.522 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.756.387 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 23 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 9/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu thành công đoàn du khách bị mắc kẹt vì lũ tại khu vực xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận thông tin có nhóm du khách cắm trại dã ngoại, gồm 2 phụ nữ và 4 trẻ em, bị mắc kẹt bên bờ suối thuộc thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) do nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao. Do điều kiện thời tiết, lực lượng chức năng phải lần lượt đưa từng du khách vượt suối để đảm bảo an toàn và phải hơn 1 tiếng đồng hồ mới giải cứu được toàn bộ du khách. (XEM CHI TIẾT)