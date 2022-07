Bản tin 8H: Đề nghị kỷ luật 6 cựu lãnh đạo cấp sở ‘bán’ đất công

TPO - 6 cựu lãnh đạo cấp sở của Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật do vi phạm pháp luật, bị khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước".

Ngày 8/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố, gồm: ông Trần Ngọc Tâm - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Văn Thọ và Trần Quang Bửu - đều nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Vũ Xuân Thiềng - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Văn Nhựt - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Những người trên bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước" xảy ra tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh ở số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ (Nha Trang).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/7), Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều nay đến 11/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Chiều và đêm nay, Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa vừa, mưa to ở Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận khả năng kéo dài đến khoảng 12/7.

Chiều 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã công bố điểm các bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Ngay sau khi điểm các bài thi được công bố, trên mạng xã hội lan truyền bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, đó không phải là bảng điểm chuẩn do Sở phê duyệt vì thời gian qua đang tập trung cao độ để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Đúng theo kế hoạch đã ban hành trước đó, ngày 9/7, Sở sẽ tổ chức họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Ngày 8/7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với tổng vốn 2.400 tỷ đồng. Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga T2 sẽ là ga quốc nội; nhà ga T1 là ga quốc tế. Nhà đầu tư dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư là nguồn vốn góp của ACV, không sử dụng vốn vay. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Nhà ga hành khách T2 sẽ đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm. Tiến độ thực hiện 18 tháng kể từ khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất và bàn giao đầy đủ mặt bằng để thi công. Được biết, Hải Phòng đã đề xuất xây thêm nhà ga hành khách T2 và nhà ga hàng hóa mới sân bay Cát Bi từ năm 2018 do nhà ga T1 có dấu hiệu quá tải.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 6/2022, nắng nóng diễn ra tại cả 3 miền nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Công suất đỉnh của toàn quốc cũng lên kỷ lục mới ở mức 45.528MW vào ngày 21/6 (tăng gần 3.100MW so với công suất đỉnh năm 2021). Sản lượng ngày cao nhất cũng lên mức kỷ lục mới với 900 triệu kWh cũng vào ngày 21/6. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2022 đạt 24,52 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng đạt 133,11 tỷ kWh, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong tháng 7/2022, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc bộ và Trung bộ, do đó EVN đã lên phương án đảm bảo điện.

Theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng chiều 8/7, màn trình diễn pháo hoa nằm trong đại nhạc hội “Take me to the Sun” thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022”. Pháo hoa sẽ được bắn tại khu vực vòng quay Sun Wheel của Công viên Châu Á (Asia Park), bắt đầu từ 21h30, kéo dài 15 phút, kết thúc lúc 21h45. Số lượng pháo hoa trong màn trình diễn này gồm 850 quả được bắn ở tầm cao và 50 giàn bắn ở tầm thấp, theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền), sử dụng hệ thống bắn pháo hoa FireOne.

Ngày 8/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 800 ca mắc mới COVID-19. So với hôm qua số F0 tại Việt Nam giảm 113 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.752.942 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.755 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.749.865 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 31 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)