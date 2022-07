Bản tin 8H: Giải Jackpot 2 gần 13 tỷ đồng đã có chủ

TPO - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vẫn chưa tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 1 có giá trị tới gần 196 tỷ đồng nhưng giải Jackpot 2 trị giá gần 13 tỷ đồng đã có chủ.

Theo thông báo từ Vietlott, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 748 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối qua (12/7), Vietlott chưa tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá 195.504.840.300 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 trị giá 12.817.623.150 đồng đã xuất hiện người may mắn trúng thưởng. Theo Vietlott, tấm vé may mắn có bộ số 12-13-24-25-39-41-09, được phát hành tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, cá nhân này sẽ nhận về khoảng 11,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott còn trao 47 giải nhất (trị giá 40 triệu đồng), 1.959 giải nhì (trị giá 500.000 đồng) và 41.395 giải ba (trị giá 50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay vượt 17,7 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 14/7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo từ đêm 14/7, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc và kéo dài đến hết 15/7. Từ 16/7, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển nên miền Bắc đón đợt nắng nóng mới. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Theo Bộ Y tế, báo cáo từ các địa phương, đến ngày 11/7, cả nước ghi nhận khoảng hơn 103.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng 11.000 ca so với thống kê 1 tuần trước đó. Trong tuần qua có 1 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết ở TP Hồ Chí Minh, nâng số tử vong lên 37 người từ đầu năm đến nay. Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết của cả nước 7 tháng đầu năm 2022 là 0,035% (tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2020 là 0,03%), thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Bộ Y tế dự báo số ca COVID-19 và ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo dõi, chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 và các tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển gần khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc để tìm kiếm. Trước đó, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc từ ngày 10/7, trên tàu có 18 lao động. Theo lịch trình, tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết vào ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Được biết, tàu cá BTh 97478 Ts có công suất 310CV, hành nghề lưới vây rút chì, chủ tàu (kiêm thuyền trưởng) là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, ở khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Ngày 12/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 873 ca mắc COVID-19. Như vậy so với 24 giờ trước đó, số F0 tăng ở mức cao, với 305 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.756.254 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.780.172 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 30 ca. Từ 17h30 ngày 11/7 đến 17h30 ngày 12/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia, đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Khánh Hòa. Theo ông Hùng, sau khi xe tải tông vào đuôi xe khách trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), qua kiểm tra tài xế Đỗ Tiên Điệp có nồng độ cồn trong máu và xe tải được xác định chở hàng quá tải cho phép. Công an tỉnh Khánh Hòa đưa ra nguyên nhân ban đầu tai nạn do tài xế xe tải thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ. Trước đó, vào tối muộn ngày 11/7, xe tải BKS 72C-12822 húc vào đuôi xe khách BKS 30Z-7978 tại km 1.378+900 Quốc lộ 1A. Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường và 8 người khác bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/7, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai người bị mất tích do tàu cá bị chìm. Theo tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa bão do áp thấp gây ra, khi đến gần bờ thì tàu cá bị sóng đánh chìm. Lúc này, trên tàu có 7 người, 5 người đã bơi vào bờ, còn 2 người mất tích. (XEM CHI TIẾT)