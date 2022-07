Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ chết đuối

TPO - Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hiện mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước, đây là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ tử vong.

Ngày 25/7 hàng năm được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước, ngày này năm nay có chủ đề: “Hãy hành động để phòng chống đuối nước”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt vùng nông thôn.

Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Dù đuối nước mỗi năm giảm 3-5%, nhưng thống kê Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm, vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước.

Sáng 25/7, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng 9 bộ ngành và tổ chức ký kết Kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 giữa các cơ quan. Chương trình nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp, mô hình phòng chống đuối nước trẻ em.

Thời gian qua, một số tổ chức quốc tế đã phối hợp, hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình dạy bơi cho trẻ em, với hàng chục nghìn trẻ em được dạy biết bơi và biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

WHO khuyến khích các quốc gia xây dựng quy định, chính sách, chiến lược dài hạn và đầu tư nguồn lực cho phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Ở cấp độ gia đình, WHO khuyến nghị, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần chung tay lan tỏa các kiến thức về an toàn trong môi trường nước, chủ động đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học bơi an toàn.