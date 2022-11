Bản tin 8H: Số phận siêu xe 50 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết

TPO - Không ai đặt cọc cho chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết dẫn đến buổi đấu giá ngày 15/11 không thể thực hiện.

Theo nguồn tin của VietNamNet, buổi đấu giá chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng BKS 30E-133.88 sẽ không thể mở vào 10h sáng 15/11 tại công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Hà Nội, số 15 Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nguyên nhân là trong suốt thời gian mở bán hồ sơ đấu thầu đã không có ai đến nộp khoản tiền đặt cọc 5 tỷ 605 triệu đồng trước 17h ngày 14/11, tương ứng với 20% so với giá khởi điểm của tài sản là 28 tỷ 025 triệu đồng do ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội (OCB Hà Nội) đưa ra. Siêu xe trên của ông Trịnh Văn Quyết là mẫu xe độc bản được chế tác riêng cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Xe được đưa về Việt Nam vào cuối năm 2015 với giá trị ở thời điểm đó lên tới 50 tỷ đồng.

Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá. Theo đó, cơ quan này cho biết tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 6/10 của Cục QLTT TP là 42 chiếc điện thoại di động thông minh iPhone 14 các loại hiệu Apple, xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có cốc sạc. Tổng giá trị lô hàng là 1,42 tỷ đồng. Giá bán tài sản là 1.423.800.000 đồng, số tiền đặt trước là 150 triệu đồng. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước để mua 42 iPhone nói trên từ 10/11 đến hết ngày 16/11, tại 242 Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM).

Ngày 14/11, thông tin từ UBND xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết vừa phát hiện một lái xe taxi tử vong bất thường trong xe. Danh tính lái xe được xác định là ông N.T.K. (57 tuổi, ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La). Ông K. là tài xế của hãng taxi Mai Linh lái xe BKS 26E-000.08, chở 4 phụ nữ đến tham quan khu di tích Mường Phăng. Khoảng 10h30 cùng ngày, khi tham quan xong trở về xe để quay về Sơn La, 4 phụ nữ phát hiện tài xế K. đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên xe taxi có 2 vỉ thuốc tim đã sử dụng. Xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của nạn nhân có 2 cuộc gọi cho bác sĩ ở Sơn La vào sáng 14/11.

Hôm nay (15/11), các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục đón mưa dông rải rác. Dự báo đêm nay và ngày mai (16/11), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 16-17/11, mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi. Từ ngày 18-19/11 và 21-22/11, miền Bắc lại đón mưa rào và dông diện rộng. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên trong các ngày 19-24/11 sẽ đón một đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ 21-24/11, cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo từ ngày 17-18/11, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 19-24/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/11, Việt Nam ghi nhận 204 ca COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số lượng ca mắc mới giảm. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.893 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 66 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.606.003 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 64 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 13/11 có 24.169 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.663.805 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1967, quê quán tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Trị từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 14/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có thông báo mới nhất về vụ thương lượng nhằm “hồi hương” ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về Việt Nam. Đại diện Bộ VHTTDL cho biết trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng Hoàng đế chi bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hoà Pháp. Trong thông báo, Bộ VHTTDL cho biết sẽ phối hợp với hãng đấu giá Millon để thực hiện thủ tục hồi hương ấn vàng về Việt Nam sớm nhất, bảo đảm quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)