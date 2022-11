Bản tin 8H: Trưởng Công an TP. Nam Định đột ngột qua đời

TPO - Thượng tá Đặng Đức Hảo - Trưởng Công an TP. Nam Định, đột ngột qua đời do bệnh lý.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Nam Định thông báo tin buồn liên quan đến tang lễ Trưởng Công an TP. Nam Định. Theo đó, tối 11/11, Thượng tá Đặng Đức Hảo có dấu hiệu sức khỏe không tốt. Ông được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tuy các bác sỹ đã rất nỗ lực cứu chữa, nhưng do bệnh lý nặng, Thượng tá Hảo đã tử vong sau đó. Thượng tá Đặng Đức Hảo hưởng dương 43 tuổi, lúc còn sống trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hiện lực lượng Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Thượng tá Đặng Đức Hảo.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 11/11, Lễ trao Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) lần thứ 29 diễn ra tại Muscat, Vương quốc Oman, đã vinh danh thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo trở thành Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022. Tại buổi lễ, ông Graham Cooke - Chủ tịch Tổ chức World Travel Awards, chia sẻ đã đến Tam Đảo và cảm nhận nơi đây có cảnh quan lung linh huyền ảo, khí hậu tuyệt vời. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận Tam Đảo là Khu du lịch quốc gia. Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo có độ cao từ 54-1.100m so với mực nước biển.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các trung đội và ra mắt hai trung đội đặc biệt tinh nhuệ. Theo đó, Trung đoàn Đặc nhiệm có trách nhiệm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Hôm nay (13/11), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Dự báo từ đêm nay (13/11), một đợt không khí lạnh yếu, lệch động sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này, từ chiều tối nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa dông. Từ ngày mai (14/11), không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa dông dài ngày ở các tỉnh miền Bắc. Từ 15 - 16/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 17-19/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm 2-3 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 277 ca COVID-19, giảm 355 trường hợp so với 1 ngày trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.447 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 198 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.605.867 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 68 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 11/11 có 63.818 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.577.095 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/11, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu do tẩm xăng tự thiêu. Vụ việc xảy ra lúc 4h sáng cùng ngày. Theo công an, do mâu thuẫn gia đình, ông Trần Văn Ph. (48 tuổi, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên) đuổi vợ con ra khỏi nhà, sau đó lấy can xăng tưới lên xe máy, tủ lạnh rồi châm lửa đốt. Người đàn ông tiếp tục vòng ra sau nhà tưới xăng lên mình châm lửa tự thiêu. Ông Ph. bị bỏng nặng đang được điều trị. Ngoài ra, xe máy, tủ lạnh cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)