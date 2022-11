Bản tin 8H: Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch UBND

TPO - Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 11/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 10, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền và thực hiện quy trình kiện toàn một số chức danh của UBND tỉnh theo quy định. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tham gia Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với kết quả 100% phiếu đồng ý của đại biểu HĐND, ông Trần Báu Hà đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Báu Hà, sinh năm 1972, quê quán tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ học vấn là Thạc sỹ Kinh tế.

Chiều 11/11, lãnh đạo UBND xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết tại địa phương đã xảy ra vụ tai nạn nổ thùng phuy dầu khiến chủ một cơ sở đúc đồng tư nhân bị thương. Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, ông N.V.H. (60 tuổi, trú tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên), giám đốc một công ty cơ khí đúc đồng ở xã Kiền Bái, dùng khoan để mở nắp một thùng phuy đựng dầu. Trong quá trình mở nắp, thùng phuy bất ngờ phát nổ khiến ông H. bị thương. Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp, nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị thương, bỏng từ thắt lưng xuống, riêng chân phải bị dập nát.

Tối 11/11, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá) thông tin về việc quây rào, phục vụ thi công trên đường Nguyễn Xiển. Theo thông báo, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính). Nhà thầu xây dựng là Công ty Tekken (Nhật Bản). Thời gian thi công khu vực này, dự kiến trong 18 tháng từ 11/2022 đến hết tháng 5/2024. Chủ đầu tư cho biết khu vực đường Nguyễn Xiển đang bị rào chắn sẽ được thi công trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (4-29/11), nhà thầu giữ nguyên mặt bằng rào chắn hiện nay. Giai đoạn 2 (từ 29/11 đến hết tháng 5/2024), đơn vị này sẽ thu gọn rào chắn thêm 3m để mở rộng mặt đường phục vụ đi lại.

Chiều 11/11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đồng chủ trì cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến điều hành xăng dầu. Trả lời báo chí ngay sau cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp chiều 11/11 cho thấy, về nguồn cung, tổng sản lượng của 2 nhà máy lọc dầu trong nước đã đạt 12,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm. Trong khi đó, 10 tháng năm 2022, các doanh nghiệp đầu mối đã nhập khẩu 5,7 triệu tấn xăng dầu. Như vậy, tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu tấn, đủ đáp ứng đến khoảng 90% nhu cầu xăng dầu cả năm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn bị đứt gãy nguồn cung ở một số phân khúc.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường nhưng lệch đông gây ra mưa nhỏ ở nhiều nơi thuộc Đông Bắc Bộ. Đến ngày 14/11, hình thái trên duy trì cường độ và tương tác với đới gió đông trên cao khiến mưa dông xuất hiện ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dù vậy, không khí lạnh chủ yếu gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm nên thời tiết ở miền Bắc không có quá nhiều thay đổi so với những ngày qua. Những ngày tới, nhiệt độ ban đêm ở đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Ban ngày, nền nhiệt vẫn ở ngưỡng cao nhất 30 độ C.

Chiều 11/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 630 ca mắc COVID-19, tăng 214 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.170 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 201 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.605.669 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 34 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 10/11 có 39.940 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.504.549 liều.

Chiều 11/11, tại trụ sở các cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đã trao Quyết định số 919/QĐ-VPQH, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hà Hồng Long, Trưởng phòng Dự án truyền thông, kiêm Trưởng phòng Phát hành Báo Tiền Phong, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội từ ngày 11/11/2022.