Bản tin 8H: Siêu xe Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết hạ giá vẫn không ai mua

TPO - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cho biết do không có người nộp đủ cọc nên buổi đấu giá xe Rolls-Royce Ghost sẽ chuyển sang lần tiếp theo với giá khởi điểm hạ tiếp 3%.

Ngày 9/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo buổi đấu giá chiếc Rolls-Royce Ghost dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC đã không thể diễn ra. Nguyên nhân do những cá nhân và đơn vị đăng ký tham gia đấu giá đều không nộp tiền cọc 1,94 tỷ đồng đúng thời gian quy định, do đó công ty đấu giá tiếp tục sẽ tiếp tục thông báo đấu giá lần 3. Đại diện công ty cho biết cứ mỗi lần đấu giá không thành công, công ty sẽ hạ giá khởi điểm thêm 3% đến khi có người tham gia cọc và đấu giá xe thành công. Trước đó, buổi đấu giá đầu tiên hôm 24/10 cũng gặp thất bại với cùng lý do trên. Thời điểm đó, chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng này có giá khởi điểm 10 tỷ đồng. Đến lần đấu giá thứ hai, giá khởi điểm hạ 300 triệu đồng còn 9,7 tỷ đồng.

Sáng 10/11, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, ít nhất 11 người bị thương. Trước đó, khoảng 23h ngày 9/11, tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn QL1- đường tránh TP Huế thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, ôtô tải BKS 73C - 097.01 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Bắc-Nam va chạm với xe khách giường nằm BKS 47F - 002.86 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, 2 người đi trên xe khách giường nằm là Nguyễn Văn M. (SN 1973, ngụ Thanh Hóa) và Phan Bá H. (SN 1979, ngụ Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, ít nhất 11 người khác bị thương ở ngực, đầu, mặt. Hai ôtô hư hỏng nặng.

Ngày 9/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Lê Văn Long (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình) bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhận thấy với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Bắc Bình, trong thời gian đương chức năm 2015, ông Lê Văn Long đã ký quyết định cho 6 người thuê đất làm dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình không đúng thực tế về quy mô dự án và không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Luận (38 tuổi, thiếu tá, cựu Đội trưởng Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đắk Đoa) 46 triệu đồng. Bà Luận bị phạt vì điều khiển lùi ô tô không đúng quy định gây tai nạn giao thông và điều khiển ô tô trên đường khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Bà Luận cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời hạn 2 năm. Trước đó, bà Trần Thị Luận sau đó bị kỷ luật giáng chức từ Đội trưởng Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đắk Đoa xuống làm đội phó đội này.

Khoảng 21h45 tối 9/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Km4+700, đường trục phía Nam Hà Nội (đoạn qua xã Cự Khê, huyện Thanh Oai). Thời điểm xảy ra tai nạn, hai nam thanh niên đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Winner mang BKS 21B- 112.XX (hướng từ Hà Đông đi Thanh Oai), đến điểm sang đường thì bất ngờ va chạm với hai người đi xe máy điện. Theo nhân chứng, vụ va chạm rất mạnh, hất văng cả 4 người ra giữa đường. Vụ tai nạn đã khiến một nữ nạn nhân tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày dài nắng hanh, hôm nay (10/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm tiếp tục duy trì hình thái trời lạnh, vùng núi trời rét. Dự báo từ mai, nắng hanh tiếp tục quay lại miền Bắc. Từ 13-14/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tăng cường, khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rải rác, từ ngày 15-19/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 9/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 468 ca COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.507.124 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 307 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.605.315 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 66 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 08/11 có 34.232 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.425.098 liều.