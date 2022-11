Bản tin 8H: Sa thải trưởng phòng và 2 cấp phó ngân hàng vì vỡ nợ

TPO - Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín vừa cho nghỉ việc 3 cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh vì liên quan hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ.

Chiều 6/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa đình chỉ công tác, cho nghỉ 3 cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh vì liên quan hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ. Theo đó, 3 cán bộ phòng giao dịch gồm trưởng và 2 phó phòng giao dịch đã lấy tư cách cá nhân để vay vốn các cán bộ ngân hàng và khách hàng để đầu tư bất động sản, tiêu dùng cá nhân. Khi đến hạn trả tiền, những người vay tiền không có khả năng chi trả nên bị người cho vay tố cáo. Vụ việc liên quan nhiều cá nhân, có dấu hiệu hình sự nên phía ngân hàng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 19h ngày 6/11, sau tiếng động mạnh, một số người sống ven quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Khánh, TP Tân An (Long An) phát hiện một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nằm bên cạnh xe máy mang biển số 64E1-173.69. Lúc này, người đàn ông ngồi dậy rồi bất ngờ lên cơn co giật. Người dân đến hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 6/11, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến em Trần Tuấn A. (SN 2008) học sinh lớp 9B, Trường THCS Quảng Thuận tử vong. Khoảng 15h cùng ngày, 6 em học sinh lớp 9B trường THCS Quảng Thuận rủ nhau đi chơi rồi ra tắm ở Sông Gianh, 1 em trượt chân đuối nước. Đến 16h30 cùng ngày, thi thể em A. được tìm thấy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/11), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tại các tỉnh miền Bắc lớn. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Khoảng 12-13/11, khu vực này có thể đón một đợt không khí lạnh yếu khiến trời nhiều mây, có mưa nhỏ, đợt nắng hanh dài ngày kết thúc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/11 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 359 ca COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước đó. Số ca nặng đang điều trị là 66 trường hợp, tăng 11 bệnh nhân so với 24 giờ trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.505.608 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 210 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.604.591 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca. Trong ngày 04/11 có 63.430 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.251.993 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 thành viên. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban. Ông Vũ Tiến Phụng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, tham nhũng tỉnh Hải Dương. 4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo còn lại gồm các ông: Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/11, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, vừa cấp cứu cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng. Trước đó vào khoảng 9h cùng ngày, khi đi làm rừng ở khu vực thôn 7, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, một cặp vợ chồng phát hiện bé gái sơ sinh kể trên trong một thùng giấy, trên người không một mảnh tã che thân. Xót xa hơn, khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có giòi làm tổ, cơ thể tím tái. Hiện, bé đang được điều trị tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng do có dấu hiệu bị suy hô hấp. (XEM CHI TIẾT)