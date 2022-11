Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm cán bộ

TPO - Hội nghị ngày 4/11 đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho Thượng tá Trần Thế Phan, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phụ trách.

Chiều 4/11, tại trụ sở Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ, Đại tá Võ Văn Bá – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu và bàn giao nhiệm vụ Quyền Chỉ huy trưởng cho Thượng tá Trần Thế Phan – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/11, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/11), miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét sâu dưới 11 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch khá lớn. Thời tiết khu vực miền Trung thay đổi không nhiều. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc miền Trung giảm xuống thấp nhất 18 độ và phía Nam từ Đà Nẵng - Bình Thuận là 21 độ. Tương tự vào ban ngày, khu vực này cao nhất ở mức 30 độ; riêng phía Nam trên 31 độ. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-31 độ.

Khoảng 18h ngày 4/11, tại Km131+025 QL.6, thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, xe khách BKS 18B-021.70 đang di chuyển trên QL.6 theo hướng Hà Nội - Sơn La bất ngờ bị lật nghiêng, va chạm với xe ô tô con BKS 29A-612.23 và xe máy BKS 28FZ-131.57. Vụ tai nạn làm khoảng 40 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, chủ yếu là người trên xe khách. Trong đó, tài xế ô tô con bị thương nặng, 3 phương tiện hư hỏng. Lãnh đạo Văn phòng Quản lý Đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay xe khách chở nhiều người nước ngoài.

Công ty liên danh vận chuyển quốc tế Hải Vân vừa trình Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, đề xuất được tổ chức 17 tuyến xe chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất kết nối các trung tâm đô thị, du lịch ở TP.HCM và ngược lại. Theo doanh nghiệp này, 17 tuyến xe có quy mô 16-45 chỗ, là xe khách chất lượng cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết đang xin ý kiến về nghiên cứu cải tạo xe khách 16 chỗ xuống còn 10 chỗ, nhằm tạo không gian rộng hơn phục vụ hành khách.

Ngày 3/11, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng trên tuyến đường mòn trên hòn Bảy Cạnh - Vườn Quốc gia Côn Đảo, lực lượng Kiểm lâm của Vườn đã phát hiện bồ câu Nicoba xuất hiện. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của loài bồ câu Nicoba tại lâm phần Vườn Quốc gia Côn Đảo. Trong danh lục các loài chim tại Côn Đảo, bồ câu Nicoba là một trong 6 loài trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Tại Việt Nam, loài này chỉ xuất hiện tại Côn Đảo và đang được Vườn Quốc gia Côn Đảo lên kế hoạch bảo vệ, phát triển loài chim quý hiếm.

Ngày 4/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 339 ca COVID-19, giảm 480 trường hợp so với 24 giờ trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.505.249 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 195 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.604.381 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 55 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca. Trong ngày 03/11 có 31.009 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.184.598 liều. (XEM CHI TIẾT)