Bản tin 8H: Thao túng thị trường chứng khoán, một phụ nữ bị phạt 550 triệu đồng

TPO - Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định phạt 550 triệu đồng đối với bà Vũ Ngọc Ánh vì thao túng cổ phiếu DAH.

Chiều 2/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt bà Vũ Thị Ngọc Ánh (ở số nhà 30, tổ 1 Đồng Quang, TP Thái Nguyên) vì đã thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, bà Vũ Thị Ngọc Ánh đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Mã chứng khoán: DAH), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Với hành vi trên, UBCKNN ban hành Quyết định số 803 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh số tiền 550 triệu đồng đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của bà Vũ Thị Ngọc Ánh cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

UBND TP Đà Nẵng muốn chỉnh trang đô thị hiện hữu, làm đường hầm ngang qua sân bay để kết nối các khu dân cư phía tây bắc với khu trung tâm. Ngày 2/11, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (cơ quan tổ chức lập quy hoạch), cho biết đã hoàn tất lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu sân bay, tỷ lệ 1/2.000. Theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Chính phủ phê duyệt năm 2021, phân khu sân bay thuộc vùng lõi xanh, giới hạn bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch gần 1.327 ha, dân số khoảng 104.000, bao gồm khu vực cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, diện tích hơn 741 ha; còn lại là diện tích các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu); Thạc Gián, Chính Gián, Hòa Khê, An Khê (quận Thanh Khê); Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ).

Từ đêm nay (3/11), miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh yếu tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng ở vùng núi, lạnh về đêm và sáng ở đồng bằng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay (3/11), các tỉnh miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta.

Tại cuộc họp chiều 2/11 với các doanh nghiệp đầu mối, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị PVN, Petrolimex, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec), Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex), Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ xuất xăng dầu vốn là dự trữ thương mại. Lượng xăng dầu dự trữ của Việt Nam đến từ hai nguồn: dự trữ lưu thông của doanh nghiệp và dự trữ xăng dầu quốc gia. Với phần dự trữ lưu thông, theo quy định, các đơn vị đầu mối, phân phối phải đảm bảo lượng hàng dự trữ lưu thông đủ 20 ngày tiêu thụ bình quân của năm liền kề. Lượng hàng dự trữ này là mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh thường xuyên và họ tự bỏ chi phí duy trì tồn kho. Theo số liệu tới ngày 30/9, dự trữ thương mại của các doanh nghiệp là hơn 1,25 triệu m3 xăng dầu (chưa gồm nguồn từ hai nhà máy lọc dầu, nhập khẩu trong kỳ của các doanh nghiệp). Mức dự trữ này tương đương 74% lượng tiêu thụ bình quân của cả nước trong một tháng.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trịnh Thu Trang (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2022, Trang đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nguồn nhập túi xách hàng hiệu từ nước ngoài với giá thấp hơn so với thị trường, để thu hút khách đặt cọc tiền mua hàng rồi chiếm đoạt với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, lên gần 73.700 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD) trong bối cảnh lượng hàng bán tăng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh thu tăng vọt kéo lợi nhuận gộp tăng 38%, lên hơn 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Petrolimex đã có lãi trở lại sau khi thua lỗ trong quý II/2022. Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình, Petrolimex cho biết, hoạt động kinh doanh xăng dầu quý III/2022 vẫn phát sinh lỗ do giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường theo xu hướng giảm và chi phí khâu tạo nguồn, khâu lưu thông thực tế tăng cao hơn chi phí định mức theo quy định được tính trong giá cơ sở.