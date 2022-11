Bản tin 8H: Bắt nguyên Trưởng phòng tài nguyên và môi trường ở Thanh Hóa

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Thường Xuân về tội “lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ”.

Bị can Lê Văn Khánh (SN 1960, trú xã Yên Tâm, huyện Yên Định) nguyên là Trưởng phòng TN-MT, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai huyện Thường Xuân. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, Lê Văn Khánh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Bên cạnh đó, ông Khánh còn đề nghị Chủ tịch huyện phê duyệt mức giá chuyển mục đích sử dụng đất 100 nghìn đồng/m2 (thấp hơn giá quy định) và trực tiếp ký 2 phiếu chuyển thông tin địa chính ghi rõ mức giá 100 nghìn đồng/m2 để tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, trái quy định của pháp luật. Việc làm trên của ông Khánh đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 1,4 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc xuống đáy 2 năm rưỡi sau khi Mỹ tăng lãi suất và phát đi tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn trong thời gian tới. Kết thúc phiên giao dịch 3/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,02 triệu đồng/lượng; Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng; SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng; Doji TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng

Đêm 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.620 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.623 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/11 thấp hơn khoảng 11,0% (201 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc xuống đáy 2 năm rưỡi sau khi Mỹ tăng lãi suất và phát đi tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn trong thời gian tới. Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tiến mạnh và đang ở vùng cao nhất trong vòng 20 năm qua. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng lên trên ngưỡng 113 điểm.

Ngày 3/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Thành ủy Cần Thơ đang chỉ đạo xử lý kỷ luật một số cán bộ "thiếu trách nhiệm" liên quan vụ án tại Sở Y tế theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an). Liên quan đến kết luận điều tra về vụ án "vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP. Cần Thơ và các đơn vị liên quan", C03 cho rằng, Thanh tra TP. Cần Thơ từng thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Sở Y tế và phát hiện ra sai phạm, nhưng do không thẩm định được giá, làm thất lạc tài liệu nên không có cơ sở kiến nghị xử lý.

Chiều 3/11, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hoá) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn đứt tai một cô gái do ghen. Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can đối với chị H (SN 1992, trú tại huyện Như Thanh) về tội "cố ý gây thương tích", đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chị H.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ của Bắc Bộ hạ sâu, khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và giông trên diện rộng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay (4/11) sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Dưới tác động của đợt lạnh tăng cường, khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và giông trên diện rộng trong ngày 4 và mùng 5 kéo dài sang ngày mùng 6. Tuy nhiên, đợt mưa này không lớn, phổ biến từ phạm 70 mm đến hơn 100 mm, kéo dài trong khoảng 2 ngày.

Nhiệt độ chủ yếu giảm về đêm và sáng, còn trong ngày trời vẫn nắng nên tác động của không khí lạnh đợt này không nhiều. Tuy nhiên, gió trên Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển ở Trung bộ duy trì gió mạnh cấp 5, cấp 6, ở khu vực Trung bộ trên cấp 6 nên sóng biển cao trên 2 mét gây ra tình trạng biển động.

Cơ quan chức năng kết luận, vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người do đường dây điện trên trần la phông chập mạch phát cháy. Các nạn nhân tử vong do ngạt khí và bỏng nặng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn chỉ ra hàng loạt vi phạm về PCCC của quán karaoke này. Theo đó, nguyên nhân vụ cháy do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3.