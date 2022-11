Khởi tố người phụ nữ cắn đứt tai cô gái ngồi trong ô tô với chồng

TPO - Chiều 3/11, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hoá) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn đứt tai một cô gái do ghen.

Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can đối với chị H (SN 1992, trú tại huyện Như Thanh) về tội "cố ý gây thương tích", đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chị H. Theo lời khai ban đầu, chị H và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm. Ngày 22/10/2022, khi chị H đi siêu thị mua đồ đã bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một người phụ nữ trên tuyến quốc lộ 45, đoạn qua phố Thái Hoà, thị trấn Nông Cống. Chị H đã không kiềm chế được bản thân nên đã chặn xe, đạp vỡ kính chắn gió phía trước ô tô, rồi mở cửa xe, túm tóc đánh, cắn đứt tai một cô gái đang ngồi bên trong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Hoàng Lam