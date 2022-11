Bản tin 8H: Đình chỉ sinh hoạt Đảng Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Cầm Bá Xuân, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, sau khi ông này bị bắt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 110-TB/UBKTTU ngày 4/11/2022 về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Cầm Bá Xuân, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, để phục vụ điều tra. Trước đó, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Cầm Bá Xuân (SN 1965) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/11), ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thời tiết không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt thấp nhất 15-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ bắc có xu hướng hạ trục xuống phía nam hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các thành phố trên cả nước đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức gây hại cao (từ 5,7-7,4) trong khoảng từ 10 giờ-14 giờ; riêng thành phố Hạ Long và Hải Phòng chỉ số này ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Ngày 5/11, Công an Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với những người liên quan, trích xuất camera dọc quốc lộ 20 để điều tra sự việc hai thanh niên (từ 22-25 tuổi, đều quê Long An) chết trên đèo Bảo Lộc. Tối 4/11, nhiều người qua quốc lộ 20 đã phát hiện hai thanh niên nằm chết trên đèo Bảo Lộc, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Hoai, cạnh đó là chiếc xe máy biển số Tiền Giang. Xung quanh hiện trường, có nhiều mảnh vỡ của xe máy, mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân vương vãi. Qua khám nghiệm hiện trường, CSGT phát hiện trên mặt đường có vết phanh kéo dài với dấu hiệu của bánh ô tô để lại, nghi bị tai nạn. Hai nạn nhân được xác định đi hướng Lâm Đồng về Đồng Nai.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi bản tin cảnh báo động đất. Theo đó, vào lúc 17 giờ 27 phút ngày 5/11/2022, một trận động đất có độ lớn 3.5, độ sâu chấn tiêu 8.1km xảy ra tại tọa độ 14.885N-108.105E thuộc địa phận Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó ngày 3/11, tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất liên tiếp. Các ngày 30-31/10, mỗi ngày xảy ra 1 trận động đất. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu bước đầu nhận định, động đất ở Kon PLông là động đất kích thích, xảy ra do hồ thủy điện tích nước.

Ngày 5/11 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 359 ca COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.505.608 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 210 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.604.591 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 66 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca. Trong ngày 04/11 có 63.430 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.251.993 liều. (XEM CHI TIẾT)

Danh sách tỉ phú thế giới 2022 của Forbes vừa công bố cho thấy, với số lượng tỉ phú gia tăng, tổng tài sản các tỉ phú Việt Nam năm 2022 đạt 21,2 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Dẫn đầu danh sách tại Việt Nam vẫn là Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Với tổng tài sản 6,2 tỉ USD, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 411, giảm 67 bậc trong danh sách tỉ phú thế giới năm 2022 của Forbes. Đáng chú ý, trong danh sách năm nay có thêm 1 tỉ phú của Việt Nam vào danh sách tỉ phú thế giới vừa được công bố là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novagroup. Ông Nhơn có tổng giá trị tài sản là 2,9 tỉ USD, hạng 1.053. (XEM CHI TIẾT)