Đuổi vợ con ra khỏi nhà, người đàn ông ở Quảng Nam tẩm xăng tự thiêu

TPO - Sau khi đuổi vợ con ra khỏi nhà, người đàn ông 48 tuổi ở Quảng Nam đốt nhiều đồ đạc rồi tẩm xăng lên mình châm lửa tự thiêu.

Chiều 12/11, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu do tẩm xăng tự thiêu.

Vụ việc xảy ra lúc 4h sáng cùng ngày. Theo công an, do mâu thuẫn gia đình, ông Trần Văn Ph. (48 tuổi, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên) đuổi vợ con ra khỏi nhà, sau đó lấy can xăng tưới lên xe máy, tủ lạnh rồi châm lửa đốt. Người đàn ông tiếp tục vòng ra sau nhà tưới xăng lên mình châm lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời dập lửa trên người ông Ph. và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Thăng Hoa cấp cứu.

Ông Ph. bị bỏng nặng đang được điều trị. Ngoài ra, xe máy, tủ lạnh cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng.