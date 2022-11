Khởi tố thanh niên dùng rựa truy sát người phụ nữ cùng thôn

TPO - Thấy người phụ nữ cùng thôn đang ngồi bên đường, Long cầm rựa truy sát, chém nhiều nhát vào đầu, cổ, thân khiến nạn nhân nguy kịch.

Ngày 11/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Long (29 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/11, Long điều khiển xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang. Khi đi ngang qua quán tạp hóa gần trụ sở UBND xã Trà Giang, Long thấy bà N.T.N.T. (64 tuổi, người địa phương) đang ngồi trong quán nói chuyện.

Nhớ lại mâu thuẫn với người phụ nữ, Long về nhà lấy con rựa quay lại dừng xe trước quán rồi lao vào chém trúng lưng bà T. Khi nạn nhân bỏ chạy ra đường, nam thanh niên đuổi theo chém tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và thân nạn nhân.

Nạn nhân được người dân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My có mặt khống chế và bắt giữ Long.