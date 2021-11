Bản tin 8H: Kỷ luật Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh và 2 cấp phó

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban Quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh, gồm Giám đốc và 2 Phó giám đốc thuộc đơn vị này.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Nam – UV BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2021, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, ông Nam đã thiếu kiểm tra, giám sát, để cấp phó và một số công chức, đảng viên thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Ngoài ra, hai cấp phó là bà Lê Thị Hồng Vân và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh lần lượt bị kỷ luật khiển trách và cảnh cáo.

Chiều 17/11, chuyến bay mang số hiệu VN417 từ Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại Đà Nẵng. Đây là chuyến bay đầu tiên chở khách quốc tế đến Việt Nam trong chương trình thí điểm đón du khách quốc tế. Để tham gia, hành khách phải có "hộ chiếu vắc xin", chứng nhận tiêm chủng vắc xin hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, kết quả xét nghiệm RT PCR trong vòng 72 giờ trước khi bay, vé khứ hồi cũng như đã hoàn thành khai báo y tế. Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển đến một khách sạn ở Hội An (Quảng Nam), được xét nghiệm COVID-19 và hoạt động theo lịch trình đã được đăng ký trước theo kế hoạch do doanh nghiệp du lịch tổ chức trong vòng 7 ngày.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (18/11) đến 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, sau đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 21 đến 22/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 21/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ ngày 18/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Liên quan đến thí điểm cách ly tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1), đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, khi cách ly F1 tại nhà, đặc biệt là tại các chung cư đông đúc, căn hộ sát nhau thì phải có thông báo, có sự đồng thuận, giám sát của hàng xóm để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo chí, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà khẳng định, thành phố không có chủ trương và cũng không có văn bản nào quy định thực hiện nội dung này. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/11 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 9.839 trường hợp trong nước (tăng 198 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố, có 4.956 ca trong cộng đồng. Số bệnh nhân khỏi bệnh công bố trong ngày là 3.873 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 874.870 trường hợp. Từ 17h30 ngày 16/11 đến 17h30 ngày 17/11 ghi nhận 67 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.337 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.055.246 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 17/11, thành phố ghi nhận 258 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 82 trường hợp ở cộng đồng, 109 trường hợp ở khu cách ly và 67 trường hợp ở khu phong toả. Các ca dương tính được xác định phân bố tại 25 quận, huyện gồm: Ba Đình (44 ca), Nam Từ Liêm (39 ca), Hoàng Mai (30 ca), Bắc Từ Liêm (17 ca), Quốc Oai (17 ca), Hà Đông (17 ca), Gia Lâm (14 ca), Mê Linh (11 ca), Hoài Đức (10 ca), Đống Đa (9 ca), Hai Bà Trưng (9 ca), Long Biên (8 ca), Cầu Giấy (7 ca), Thanh Xuân (5 ca), Thường Tín (4 ca), Ba Vì (3 ca), Đông Anh (3 ca), Chương Mỹ (2 ca), Tây Hồ (2 ca), Thanh Oai (2 ca), Mỹ Đức (1 ca), Phúc Thọ (1 ca), Sơn Tây (1 ca), Sóc Sơn (1 ca), Thanh Trì (1 ca). (XEM CHI TIẾT)

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa phát đi công văn khẩn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn trong điều kiện dịch TPHCM ở cấp độ 2. Sau ngày 17/11, xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị. Riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Hành khách và tài xế phải tuân thủ 5K, đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin sau 14 ngày và khuyến khích dùng phương thức thanh toán điện tử. (XEM CHI TIẾT)