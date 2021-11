Bản tin 8H: Hạt trưởng kiểm lâm bị tạm đình chỉ vì gác chân lên bàn làm việc

TPO - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đắk R'lấp để xác minh thông tin liên quan đến hình ảnh ông này gác chân lên bàn làm việc.

Ngày 15/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Lê Văn T - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đắk R'lấp - để xác minh những thông tin về hình ảnh phản cảm của ông này. Trước đó, ngày 12/11, hình ảnh ông Lê Văn T. có hành vi gác chân lên bàn làm việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Ông T. giải thích, bị gút nặng, gác chân để tránh tình trạng bị máu dồn xuống chân gây khó khăn trong di chuyển. Ông T. khẳng định, chỉ gác chân khi ở trong phòng một mình và bức ảnh trên mạng là chụp lén.

Tối 15/11, lãnh đạo UBND phường 7 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật, khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân là ông Huỳnh Văn P. (46 tuổi) và con trai tên Huỳnh Trần Minh T. (18 tuổi) cùng ông Huỳnh Thái T. (38 tuổi, em trai ông P. đều ngụ ở phường 7, TP Đà Lạt). Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 15/11, người dân địa phương phát hiện cả 3 nạn nhân tử vong tại suối Cam Ly (ranh giới giữa Phường 5 và Phường 7). Nguyên nhân nghi bị điện giật trong lúc bắt cá vì phát hiện kích điện tại hiện trường.

Ngày 15/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định xử phạt ông Cao Văn H. (SN 1984, trú phường Trường An, TP Huế) 270 triệu đồng về hành vi "Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật". Ông H. là phụ bếp của một nhà hàng tại Huế, bị lực lượng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy phát hiện, lập biên bản hành vi vi phạm trên, khi đang tàng trữ một cá thể kỳ đà vân nằm trong Sách đỏ Việt Nam, có trọng lượng 1,2 kg đang còn sống, bị thương chi trái trước. Ông H. khai con kỳ đà vân này do ông mua về.

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ký ban hành các quyết định xử phạt hành chính 5 người tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 875 triệu đồng; gồm: bà Mẫn Thị Hòa (Cường); bà Nguyễn Thị Hương (Lai); ông Nguyễn Văn Quân (Thanh); ông Nguyễn Văn Chiến (Hương) và ông Hoàng Văn Hải (Hiển). Những người này cô đúc nhôm (tái chế chất thải rắn) nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ngoài phạt tiền, 5 người này bị đình chỉ hoạt động 9 tháng và buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/11), Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120m; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Miền Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Ngày 15/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.616 ca nhiễm mới với 13 ca nhập cảnh và 8.603 trường hợp trong nước (tăng 440 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố, có 3.950 ca trong cộng đồng. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.205 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 864.516 trường hợp. Từ 17h30 ngày 14/11 đến 17h30 ngày 15/11 ghi nhận 101 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.183 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.035.138 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận 289 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 47 trường hợp ở cộng đồng, 178 trường hợp ở khu cách ly và 64 trường hợp ở khu phong tỏa. Đây là mức cao nhất kể từ đầu dịch. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 6.331 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.318 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.013 ca. (XEM CHI TIẾT)