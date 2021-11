Bản tin 8H: Mẹ khai gian để con qua chốt phong tỏa đi tiêm vắc xin

TPO - Sau khi tiêm vắc xin, học sinh giấu việc ở khu vực phong tỏa và một số thành viên khác trong gia đình nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có báo cáo về trường hợp em N.H.T (học sinh trường THPT Vũng Tàu) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn tiêm vắc xin COVID-19 tại trường. Theo điều tra, gia đình em T. nằm trong khu vực phong tỏa tạm tại đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì. Tuy nhiên, mẹ của T. đã nói dối để con được ra khỏi chốt đi tiêm vắc xin vào sáng ngày 13/11. Cũng sáng cùng ngày, T. và 4 người trong nhà nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả gia đình T. đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 14/11, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết vừa bắt được một con khỉ đực sống lang thang tại khu vực đường TX25, phường Thạnh Xuân (quận 12), bằng cách bắn gây mê. Trước đó, theo phản ánh của một số người dân tại phường Thạnh Xuân, thời gian gần đây họ bị một con khỉ có răng nanh dài, nặng khoảng 7kg, bị cụt bàn chân bên phải tấn công. Có người bị khỉ cắn chảy máu tay phải vào bệnh viện băng bó vết thương. Hiện, con khỉ đã được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng, ngày nắng, từ đêm 21/11 trời rét. Từ nay (15/11) đến ngày 18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến 180-300mm, có nơi trên 400mm; Ở Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, từ ngày hôm nay đến ngày 18/11 ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Tối 14/11, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khu cách ly tập trung của các cháu học sinh người dân tộc ở trong các lán trại, chỉ có một tấm bạt che mưa nắng căng làm mái, vách lều và trên nền đất trải một manh chiếu... Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được chụp tại thôn Phiêng Mạnh 1 và thôn Phiêng Sử (xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Tối cùng ngày, ông Hà Văn Chính - Bí thư xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, Hà Giang) xác nhận, ảnh chụp ở địa phương, nhưng không phải trong khu cách ly tập trung mà chỉ là điểm chờ test nhanh COVID-19.

Chiều 14/11, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt cho Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên đã xuất sắc giành vị trí Quán quân trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 21. Được biết, trong cuộc thi, Khánh giành được 315 điểm. Đây cũng là số điểm cao thứ 3 trong số 21 nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia".

Ngày 14/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới với 13 ca nhập cảnh, 8.163 ca trong nước tại 52 tỉnh, thành phố và có 3.705 ca trong cộng đồng. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 5.257 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 863.311 trường hợp. Từ 17h30 ngày 13/11 đến 17h30 ngày 14/11 ghi nhận 64 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.026.522 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/11, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 119 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 42 trường hợp ở cộng đồng, 71 trường hợp ở khu cách ly và 6 trường hợp ở khu phong tỏa. Đáng chú ý, thành phố ghi nhận thêm chùm 22 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng ở Yên Nội (Đồng Quang, Quốc Oai). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 6.043 ca mắc COVID-19; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.271 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.772 ca. (XEM CHI TIẾT)