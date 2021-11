Bản tin 8H: Điều động công tác Trưởng công an quận Đồ Sơn

TPO - Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn được Bộ Công an điều động làm Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội TP Hải Phòng.

Ngày 16/11, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), được điều động làm Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội TP Hải Phòng. Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường TP Hải Phòng, được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an quận Đồ Sơn thay cho Đại tá Trần Tiến Quang. Hồi tháng 8, cơ quan điều tra kết luận chưa đủ chứng cứ để xác định ông Quang chỉ đạo nhận tiền, làm sai lệch hồ sơ trong vụ án ma túy ở quán karaoke Hải Sơn 86.

Chiều 16/11, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thẳng thương mại không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ. Như vậy, Việt Nam đã có hãng hàng không nội địa đầu tiên được cấp phép khai thác bay thường lệ đến Mỹ. Dự kiến, chuyến bay thương mại thường lệ đầu tiên sẽ khởi hành vào tối 28/11 từ TPHCM đến San Francisco kéo dài 13 tiếng 50 phút. Chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm 29/11 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TPHCM vào sáng 01/12, với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Sáng 17/11, Hà Nội tiếp tục chìm trong bầu không khí đặc quánh của sương mù và bụi bẩn. Lúc 7h, Airvisual thể hiện chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội là 120 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Trong khi đó, kết quả quan trắc của PamAir cho thấy tất cả khu vực nội thành có chỉ số AQI dao động 170-250 đơn vị, ngưỡng rất xấu. Khu vực có mật độ chất ô nhiễm cao là các quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng, chỉ số AQI trên 250 đơn vị. Điểm quan trắc tại Vân Côn (Hoài Đức) được cảnh báo mức độ ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại với hơn 363 đơn vị. Nhiều nơi như Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên... có AQI trên 200 đơn vị, mức độ ô nhiễm tương đương Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/11, Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Từ ngày 17-18/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to với lượng mưa hơn 350mm. Ngoài ra, từ ngày 17 đến 18/11, ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24 giờ, có nơi hơn 70mm/24 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định cách chức Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với ông Lê Phước Thiện. Trước đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thiện. Hai người liên đới trách nhiệm là Trương Văn Tuấn, Trưởng phòng Quy hoạch và môi trường; và ông Nguyễn Trần Bảo Quốc, chuyên viên của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Ngày 15/3/2019, vụ sập tường tại công trình nhà xưởng Công ty Bo Hsing (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khiến 7 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Ông Thiện, Tuấn và Quốc bị khởi tố hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng cho tại ngoại.

Ngày 16/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 9.641 trường hợp trong nước, tăng 1.038 ca so với ngày trước đó, tại 59 tỉnh, thành phố, có 4.369 ca trong cộng đồng. Cùng ngày, Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại địa phương. Từ 17h30 ngày 15/11 đến 17h30 ngày 16/11 ghi nhận 87 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Nội thông báo, ngày 16/11, thành phố ghi nhận 150 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 28 ca ở cộng đồng, 111 ca ở khu cách ly và 11 ca ở khu phong toả. Các ca mắc phân bố tại 22 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (19 ca), Đống Đa (15 ca), Bắc Từ Liêm (14 ca), Hà Đông (13 ca), Ba Đình (11 ca), Long Biên (10 ca), Quốc Oai (9 ca), Gia Lâm (9 ca), Hoàng Mai (8 ca), Cầu Giấy (7 ca), Thanh Xuân (6 ca), Hai Bà Trưng (5 ca), Hoài Đức (5 ca), Thanh Oai (4 ca), Ứng Hòa (4 ca), Thanh Trì (2 ca), Đông Anh (2 ca), Chương Mỹ (2 ca), Phúc Thọ (2 ca), Ba Vì (1 ca), Mỹ Đức (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca). (XEM CHI TIẾT)