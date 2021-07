Bản tin 8H: Biệt phái Giám đốc CDC TP Hồ Chí Minh

Ngày 9/7, UBND TP.HCM vừa có quyết định về biệt phái ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đến nhận nhiệm vụ Phó thường trực Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 đặt tại Văn phòng UBND TP trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 9/7. Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC, cũng vừa được giao nhiệm vụ phụ trách, lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện giao dịch tài chính cũng như các công việc của Giám đốc HCDC tới thời điểm tổ chức này có giám đốc điều hành hoạt động theo quy định.

Đà Nẵng thông báo giá tại các khách sạn được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 lựa chọn làm khu cách ly với mức giao động từ 600 đến 1,3 triệu đồng/khách/ngày. Trước ồn ào mức phí quá cao, Đà Nẵng giải thích, vì các khu cách ly trên địa bàn gần quá tải, việc trưng dụng các khách sạn làm khu cách ly tập trung là hợp lý. Bên cạnh đó, nếu người dân trở về từ vùng dịch không có nhu cầu ở khách sạn sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung. Hiện thành phố vẫn đang tìm kiếm thêm các khách sạn giá phòng hợp lý hơn để phục vụ công tác cách ly.

Chiều 9/7 diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC trong khuôn khổ hội nghị triển khai công tác cán bộ và sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng công ty VTC. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC nhận quyết định giữ chức quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/7. Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 1978, có bằng Thạc sỹ Quản lý khoa học và Công nghệ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay (10/7), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai (11/7) đến ngày 13/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 14 đến 19/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ, đêm và sáng ngày 10, ngày 14-15/7 và ngày 17-19/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ cũng mưa rào và dông vài nơi.

Sáng 10/7, Bộ Y tế cho biết có 598 ca mắc mới COVID-19 với 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1) và 593 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (520), Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa – Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8 ), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1). Việt Nam có tổng cộng 24.696 ca ghi nhận trong nước và 1.912 ca nhập cảnh. Số ca tử vong là 110 ca. Số ca điều trị khỏi là 8.984 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh. Trả lời báo chí, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có 4 trường hợp F0. Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) dương tính với SARS-CoV-2 và tử vong là sai sự thật. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, học sinh này hiện nay vẫn khỏe mạnh và đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. (XEM CHI TIẾT)

Tối 9/7, UBND TP Đà Nẵng cho hay, sẽ cho hoạt động trở lại một số hoạt động, dịch vụ đã tạm dừng trước đó. Cụ thể, từ 4h30 ngày 10/7, cho phép người dân tắm biển trở lại theo khung giờ. Buổi sáng từ 4h30 đến không quá 8h; buổi chiều từ 16h30 đến không quá 19h. Người dân chỉ được tắm biển tại các khu vực được cho phép và rời đi ngay sau khi tắm. UBND TP cũng lưu ý người dân không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. (XEM CHI TIẾT)