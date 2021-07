Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sơn La được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh BĐBP.

Chiều 7/7, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh. Theo đó, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sơn La được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh BĐBP. Trong thời gian chờ quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, đồng chí Phó tư lệnh giao nhiệm vụ cho Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Sơn La phụ trách công tác Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Chiều 7/7, một lãnh đạo phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) xác nhận, 2 quán karaoke trên địa bàn vừa bị UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định xử phạt mỗi cơ sở 20 triệu đồng vì "Vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19". Trước đó, tối muộn ngày 4/7, lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Hoa Sữa New (số 59/15 Y Moan, phường Tân Lợi) và Thiên Ngọc (số 322/22/15 Y Moan, phường Tân Lợi) vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Hoa Sữa New có 2 phòng đang cho khách hát và karaoke Thiên Ngọc có một phòng đang phục vụ khách, còn để 2 tiếp viên nữ dưới 18 tuổi tiếp khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 8-11/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và ngược lại. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ thời gian tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc và ngược lại áp dụng từ 0h ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, ngày 5/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cho phép tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc và ngược lại để phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 8/7, Bộ Y tế cho biết có 314 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Trong đó 264 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong toả. Cụ thể: TPHCM (234 ca), Bình Dương (80 ca). Việt Nam có tổng cộng 21.494 ca ghi nhận trong nước và 1.891 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 19.924 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong: 102 ca. Số ca điều trị khỏi: 8.557 ca. Có thêm 33.739 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 07/7. (XEM CHI TIẾT)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội. Theo đó, Quyết định số 2772 ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984), Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH&ĐT Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội. Quyết định số 2779 ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm ông Lê Văn Quân (sinh năm 1979), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở KH&ĐT Hà Nội), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố quyết định sẽ áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong 15 ngày, tính từ 0h ngày 9/7. Theo ông Thành Phong, thành phố đã bước sang ngày thứ 72 của làn sóng dịch thứ 4 với ngày thứ 38 giãn cách xã hội toàn thành phố. Đến nay TPHCM đã tiêm gần 1 triệu liều vắc xin cho người dân, điều trị khỏi 857 trường hợp, truy vết xét nghiệm cách ly phong tỏa cục bộ, dừng hoạt động không thiết yếu. Hiện TPHCM đã tạm ngưng hoạt động của 3 chợ đầu mối và một số chợ truyền thống. (XEM CHI TIẾT)