Bản tin 8H: Tài xế chắp tay vái lạy cảm ơn sau khi thoát chết thần kỳ

TPO - Tài xế và những người khác đều được cứu sống sau khi xe 7 chỗ bị xe tải đè lên bẹp dúm.

Chiều ngày 6/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh xe ô tô tải đè bẹp xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Fortuner, tài xế và những người trong xe may mắn được cứu sống. Sau khi được cứu, tài xế xe 7 chỗ cảm kích chắp tay vái lạy cảm ơn người dân. Đại diện Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 6/7, tại đường nối giữa 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã Quảng Lãng (Ân Thi, Hưng Yên). Thời điểm đó, một ô tô tải di chuyển từ hướng TP Hưng Yên đi huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) bất ngờ va chạm với ô tô tải khác, lật nghiêng đè hẳn vào xe Fortuner đang dừng đèn đỏ ở chiều ngược lại. 4 người trong xe 7 chỗ chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 6/7, chính quyền xã Phước Lộc, huyện Phước cho biết, lúc 14h ngày 5/7, khi đi thu hoạch hạt ươi cùng vợ và bố vợ, anh Hồ Văn Khải (sinh năm 1996 , trú tại thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) trèo lên cây với mục đích rung lắc để hạt ươi bay xuống đất, không may bị ngã tử vong tại chỗ. Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch xã Phước Lộc cho hay, anh Khải là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Lộc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ chồng anh Khải đã có một cháu trai nhỏ mới sinh năm 2019 và vợ anh hiện đang mang bầu.

Tối 6/7, Chủ tịch UBND xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng. Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, 3 cháu nhỏ cùng một người họ hàng rủ đến khu vực thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil thả diều, sau đó đến khu vực hồ chứa nước chơi, không may bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là các cháu Nguyễn T.T. (sinh năm 2012), Nguyễn M.K. (SN 2017) và cháu Nguyễn G.H. (SN 2012).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/7, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, từ chiều 7/7 đến hết ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 7-11/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng 7/7, Bộ Y tế cho biết có 277 ca mắc mới COVID-19 gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Bình và 276 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 238 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể tại: TP. Hồ Chí Minh (270), Phú Yên (2), Đồng Nai (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1). Việt Nam có tổng cộng 20.459 ca ghi nhận trong nước và 1.882 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 18.889 ca, trong đó có 5.303 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong: 94 ca. Số ca điều trị khỏi: 8.077 ca. Có thêm 21.067 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 6/7. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 7/7, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Ngữ Văn trong kì thi tốt nghiệp "đặc biệt", thời gian làm bài 120 phút. 7h30 các giám thị phát đề, thí sinh làm bài sau đó 5 phút. Chiều 6/7, khoảng 1 triệu thí sinh đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo Bộ GD&ĐT, cả nước có 45 thí sinh mắc COVID-19, nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT vào lúc 18h40 ngày 6/7 về buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt 97,28%. Đây là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, cũng là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức kỳ thi thành hai đợt. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Trường hợp đầu tiên là F1 của bệnh nhân N.T.T (ở An Mỹ, Mỹ Đức), tên L.T.T.H., nữ (SN 1986) - làm nghề bán hàng rau ở chợ Kinh Đào. Địa chỉ tại xóm 3, Kinh Đào - An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội. Trường hợp thứ 2 dương tính SARS-CoV-2 là người về từ TP HCM, tên N.T.H. (SN 2000) quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân làm nghề giúp việc tại TP HCM từ tháng 5/2020 đến nay, địa chỉ tại: Phường 13, Quận 10, TP HCM, có tiền sử bị ung thư vòm họng được phát hiện cách 4 năm. Ngày 5/7, bệnh nhân bay từ HCM ra Hà Nội để đi khám tại bệnh viện Tai Mũi họng T.Ư. (XEM CHI TIẾT)