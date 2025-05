Bản tin 8H: Bác sĩ mổ tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời

TPO - Bác sĩ Trần Thành Trai, người tham gia phẫu thuật tách cặp song sinh Việt - Đức, qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi với biến chứng đột quỵ.

Chiều 31/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) xác nhận bác sĩ Trần Thành Trai - người từng tham gia ca phẫu thuật lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức nổi tiếng vào năm 1988 - đã qua đời sau thời gian chống chọi với biến chứng của đột quỵ, hưởng thọ 88 tuổi. Bác sĩ Trai từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ nhiệm khối Ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại nhi Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trưởng phân môn Ngoại nhi Đại học Y Dược TPHCM. Ngoài ra, ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội Ngoại nhi TPHCM, nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa 10, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 1992-1996. Đóng góp lớn nhất của ông trên cương vị này là xây dựng Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua. Trước khi nghỉ hưu, ông là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng ký Quyết định số 1055 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng Ban thường trực); Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổ chức triển khai Nghị quyết số 68 đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất.

Ngày 31/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân thợ sửa máy lạnh tử vong trên mái nhà. Khoảng 15h cùng ngày, ông L. (62 tuổi, ngụ Bình Dương) được chủ nhà trong hẻm 385 đường Lê Văn Thọ, phường 8 (quận Gò Vấp), thuê đến để sửa cục nóng của máy lạnh được gắn ở trên mái. Khi ông L. đang đứng trên mái tôn làm việc, ông bất ngờ ngã xuống nằm bất động. Nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường tiến hành sơ cứu, nhưng ông L. đã tử vong.

Ngày 31/5, Công an Hà Nội đang tìm kiếm thông tin, lai lịch về một người đàn ông tử vong sau đó tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Trước đó, ngày 28/5, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận được tin báo về việc khoảng 15h00 cùng ngày, người đàn ông tên Minh rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến cửa hàng trên phố Âu Cơ, phường Quảng An, thu mua phế liệu. Khoảng 15h20 cùng ngày, xe cứu thương chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Phổi Trung ương (địa chỉ 463 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 12h30 ngày 31/5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Tuyên Quang, đoạn qua xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vào thời gian trên, xe máy do một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, bất ngờ tông trúng người đàn ông đang đi bộ dưới lòng đường, khiến nạn nhân bị hất văng, lộn ngược rồi rơi xuống đất tại địa phận xã Lưỡng Vượng. Xe máy sau đó tiếp tục tông gục thêm 2 người đi phía trước. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng vào cuộc, xác định người điều khiển xe máy là một nam công nhân xây dựng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Từ đêm 2/6 đến sáng 3/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc đợt nắng nóng. Ngày 3-4/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối khả năng có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Nam Bộ những ngày tới trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.