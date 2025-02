Bản tin 8H: 14 cán bộ chủ chốt tỉnh Hòa Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - 14 cán bộ chủ chốt xin nghỉ hưu trước tuổi có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, hai giám đốc sở, các phó giám đốc sở cùng nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quản lý.

Theo thông tin từ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 19, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh Hòa Bình có 14 cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quản lý tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Các cán bộ chủ chốt của tỉnh Hòa Bình tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bí thư huyện Lạc Thủy; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phó Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh).

Chiều 8/2, báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 443 người có nguyện vọng và đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Trong đó, 23 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ngoài ra, tỉnh hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (giảm 1 huyện và 8 xã, phường). Tỉnh cũng hoàn thành đề án sắp xếp các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng cấp huyện; đang chờ trình HĐND các cấp. Theo đề án, cấp tỉnh giảm được 6 đầu mối sở, ngành (từ 19 xuống còn 13); giảm được 21,8% đầu mối bên trong các sở, ngành; thành lập Ban Tuyên giáo - Dân Vận Tỉnh uỷ; thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và đảng bộ UBND tỉnh.

Tối 8/2, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Kim Bảng. Theo Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Kim Bảng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 175 km2; dân số hơn 145.700 người và 17 đơn vị hành chính cấp phường, xã trực thuộc của huyện Kim Bảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, thị xã Kim Bảng đạt được trong thời gian qua.

Tối 8/2, Công an quận Gò Vấp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe máy, một xe điện và một ô tô buýt làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực cách nút giao ngã 6 Gò Vấp khoảng 100m, phường 3 (quận Gò Vấp), xe máy BKS 59C2-807.xx, do ông Nguyễn Văn T. (68 tuổi, ngụ quận 7, tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển, chở một hành khách, va chạm với xe điện BKS 59T2-682.xx, do ông Ngô Khánh H. (46 tuổi, quê Long An, tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước và đang chở khách. 4 người trên hai xe ngã xuống đường. Lúc này, xe buýt tuyến 18 BKS 51B-161.xx chạy cùng chiều cán qua người ông T. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/2, khu vực Bắc Bộ rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, còn khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C. Tại Hà Nội, ngày 9/2 trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 10-12 độ C. đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/2. Sau đợt rét này, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc bước vào thời kỳ nồm ẩm kéo dài.

Chiều 8/2, Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai), nữ sinh năm 4 mất liên lạc tại TPHCM, xác nhận mình đang ở Trung Quốc và an toàn. Hằng đăng tải thông tin trên trang cá nhân để trấn an gia đình, bạn bè cùng cộng đồng mạng, đồng thời yêu cầu không lan truyền thông tin không chính thống. Gia đình cho biết tối cùng ngày, Hằng lên máy bay về Việt Nam từ TP Quảng Châu. Dự kiến, 10h35 ngày 9/2, cô có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, gia đình Hằng trình báo cơ quan chức năng về việc nữ sinh này mất liên lạc sau khi ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết.