Bản tin 8H: Phó Chủ tịch tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, và ông Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, xin nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy.

Ngày 7/2, ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, xác nhận ông Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, và ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi.Ông Châu còn 30 tháng công tác, còn ông Hải nghỉ trước tuổi hơn nửa năm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh có 4 người là lãnh đạo, cán bộ thống nhất chủ trương nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó, 2 người là phó trưởng ban, 1 người trưởng phòng và 1 cán bộ là phó trưởng phòng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông tin tính đến ngày 7/2, có 12 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong danh sách cán bộ lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi, có 5 người giữ chức vụ cấp trưởng cấp tỉnh. Trong đó đáng chú ý có 2 Tỉnh ủy viên là các ông: Nguyễn Huệ - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Thanh Lam - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, còn có 4 người là cấp phó cấp tỉnh và 3 người là Ủy viên Ban Thường vụ cấp huyện. Những người này đều còn thời gian công tác dưới 10 năm.

Ngày 7/2, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, cho biết năm 2024, công ty đạt doanh số tiêu thụ hơn 6.449 tỷ đồng (đạt 102,06% kế hoạch và tăng 2,07% so với cùng kỳ), ước tính chi phí trả thưởng hơn 3.155 tỷ đồng. Trong năm, Công ty XSKT Sóc Trăng đạt lợi nhuận trước thuế 847 tỷ đồng (đạt 101,78% kế hoạch và tăng 1,80% so với cùng kỳ). Đồng thời, nộp ngân sách ngân sách nhà nước 2.162 tỷ đồng (đạt 116,86% kế hoạch và tăng 23,54% so với cùng kỳ).

Liên quan đến vụ nữ sinh mất liên lạc với gia đình từ mùng 5 Tết, tối 7/2, bà Cà Thị Xuân (43 tuổi, trú tại bản Phứa Cón, Sơn La) cho biết gia đình đã liên lạc và biết con gái là Quàng Hương G. (17 tuổi, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu) đang ở tỉnh Lâm Đồng. Người thân của bà Xuân từ TP Cần Thơ đến tỉnh Lâm Đồng gặp và chăm sóc nữ sinh. Dự kiến khoảng 5 ngày nữa, G. về với gia đình. Trước đó, chị Xuân trình báo G, đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên được giới thiệu là Nguyễn Trung Thành (18 tuổi, ở Lâm Đồng) vào ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết) và mất liên lạc. G. và Thành quen nhau qua mạng xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8-10/2, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, Bắc Trung Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi 5-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 11-14°C, Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16°C. Từ nay đến đầu tuần tới, Hà Nội tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất dao động 10-12°C. Sáng 8/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Ngày 8-9/2, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 7/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/2, một lãnh đạo của UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết bà L.K.A. (72 tuổi), người bị con trai đốt nhà làm bỏng nặng đã tử vong sau hơn 1 tuần điều trị. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Sơn (52 tuổi, ngụ xã Hòa Thành) để điều tra về hành vi "Giết người". Như đã thông tin, tối 30/1, nhà bà P.M.C. (45 tuổi, em ruột Sơn) bị đổ xăng rồi châm lửa đốt. Công an xác định nguyên nhân Sơn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình. (XEM CHI TIẾT)