Bạn là ai khi đi học: Ma Kết theo đuổi sự hoàn mỹ, Bọ Cạp thông minh và tinh tế

Anh Thư - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Nếu một lớp học được chia đủ 12 cung hoàng đạo, chắc chắn đó sẽ là vũ trụ học đường với đủ mọi cá tính thú vị, từ “cây hài quốc dân” cho đến học sinh gương mẫu. Hãy cùng xem bạn và hội bạn mình thuộc kiểu học sinh nào nhé!

Thiên Bình

0aa7726d-0896-4f6d-b6cc-cd6db2602162.jpg

Thiên Bình dễ kết bạn nên ai trong lớp cũng quý. Thiên Bình giống như chất keo gắn kết các nhóm trong lớp. Chỉ có điều, khi cần đưa ra quyết định như chọn tiết mục văn nghệ, Thiên Bình thường rơi vào trạng thái trung lập toàn phần, khiến cả lớp phải chờ dài cổ.

Bọ Cạp

d268e15a-720e-445c-a5df-f16bf81527fb.jpg

Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói khiến người khác khó đoán được Bọ Cạp đang nghĩ gì. Nhưng thực ra trong đầu chòm sao này đã có cả một kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ. Khi cần đến sự tập trung cao độ, Bọ Cạp thường khiến thầy cô ngạc nhiên vì khả năng bùng nổ của mình.

Nhân Mã

669c4d03-0334-45f6-ae35-ca1ea4adc0d4.jpg

Trong giờ học, Nhân Mã có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, nhưng ra chơi thì như được nạp pin siêu tốc, chạy khắp sân trường. Dù vậy, Nhân Mã luôn là nguồn năng lượng tích cực của lớp, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh.

Ma Kết

6e232759-d863-4659-9cb1-6e82a728d048.jpg

Ma Kết lúc nào cũng nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, ghi chép đầy đủ và gần như không bao giờ quên làm bài tập. Với thầy cô, Ma Kết là “học sinh cưng”. Với bạn bè, đôi khi cậu ấy bị chọc là “cụ non” vì quá kỷ luật, nhưng thật ra ai cũng nể sự cố gắng bền bỉ của Ma Kết.

Bảo Bình

a7f7de40-15df-4ef1-a086-3abecb1d35ae.jpg

Bảo Bình là cỗ máy ý tưởng của cả lớp. Trong khi mọi người làm bài tập theo cách bình thường, cậu ấy có thể nghĩ ra một phương pháp chẳng giống ai, nghe thì buồn cười nhưng đôi khi lại cực kì hiệu quả. Thầy cô nhiều lúc phải phì cười vì sự khác biệt, còn bạn bè thì thích ngồi cạnh để nghe Bảo Bình kể một vài ý tưởng trên mây.

Song Ngư

tai-xuong.jpg

Song Ngư là nghệ sĩ thầm lặng trong lớp. Cậu ấy hay ngồi mơ mộng, thỉnh thoảng vẽ vời trong vở hay viết vài dòng thơ sau giờ kiểm tra. Bạn bè thường tìm đến Song Ngư khi cần một lời an ủi dịu dàng, vì cậu ấy rất biết lắng nghe và thấu cảm. Trong giờ học, có thể Song Ngư không phải lúc nào cũng là người nhanh nhất, nhưng lại là người khiến không khí lớp nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Anh Thư - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#cung hoàng đạo #horoscope #mật ngữ 12 chòm sao #chiêm tinh #học đường

