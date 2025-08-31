Nhận diện "vibe" học đường: Cự Giải là chuyên gia tâm lý, Sư Tử có khí chất idol

HHTO - Nếu một lớp học được chia đủ 12 cung hoàng đạo, chắc chắn đó sẽ là vũ trụ học đường với đủ mọi cá tính thú vị, từ “cây hài quốc dân” cho đến học sinh gương mẫu. Hãy cùng xem bạn và hội bạn mình thuộc kiểu học sinh nào.

Bạch Dương

Bạch Dương luôn dư năng lượng khi là người phát biểu nhanh nhất, xung phong nhiều nhất và cũng gây chuyện ồn ào nhất. Không khí lớp học mà trầm xuống thì y như rằng sẽ có Bạch Dương đứng bật dậy làm lớp trưởng bất đắc dĩ. Chỉ có điều, sự nhiệt tình này đôi khi đi kèm với cái tính bốc đồng, làm Bạch Dương dễ mất tập trung vào học hành.

Kim Ngưu

Kim Ngưu chính là chuyên gia ăn vặt trong lớp. Hộc bàn của Kim Ngưu chẳng khác nào kho dự trữ thực phẩm. Tuy nhiên, điểm mạnh của Kim Ngưu là rất thực tế. Kim Ngưu làm việc gì cũng cẩn thận, chậm rãi và chắc chắn, nên thầy cô thường khá yên tâm khi giao nhiệm vụ.

Song Tử

Trong khi tay ghi chép, miệng "tám chuyện", đầu óc Song Tử đã nghĩ đến tiết mục văn nghệ tuần sau. Song Tử là cao thủ biến lớp học thành sân khấu của mình. Nhưng vì cái gì cũng muốn thử, Song Tử thường thiếu kiên nhẫn để đi đến cùng một việc. Thế nên bài tập dài hạn thường là ác mộng lớn nhất.

Cự Giải

Cự Giải đi học chẳng khác nào mang theo cả một balo tâm tư. Rất quan tâm, hay để ý tới bạn bè, nhưng Cự Giải cũng dễ tủi thân nếu lỡ bị nói lời nào không hay. Trong lớp, Cua nhỏ thường là người lặng lẽ giúp đỡ, an ủi người khác, đôi khi còn tâm sự nhiều hơn cả học bài.

Sư Tử

Sư Tử luôn tỏa sáng như thể lớp học là sân khấu riêng của mình. Vừa sôi nổi, vừa quyết đoán, Sư Tử dễ dàng kéo sự chú ý về phía mình. Sư Tử có thể biến một tiết học nhàm chán thành show diễn. Nhưng đừng nghĩ chòm sao này chỉ biết chơi, Sư Tử cũng khá chăm để giữ phong độ “top đầu” vì hình tượng của mình là điều không thể sụp đổ.

Xử Nữ

Trong mắt nhiều người, Xử Nữ giống như một “máy soi” di động, từ lỗi chính tả nhỏ xíu trong vở đến cái bàn chưa lau sạch, tất cả đều khó thoát khỏi mắt Xử Nữ. Nhưng cũng nhờ tính cầu toàn này, lớp lúc nào có Xử Nữ cũng gọn gàng và kỷ luật. Tuy nhiên, vì điều này mà Xử Nữ dễ bị bạn bè kêu ca là khó tính.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo