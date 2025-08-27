Tarot tuần này: Cự Giải tâm trạng thất thường, Sư Tử được ngưỡng mộ và ngợi khen

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo, xem cung nào cần “tiếp đất”, cung nào cần “thoát vòng an toàn” nhé!

Bạch Dương

Khoảng thời gian đầu tuần, Bạch Dương có thể đón nhận những tin tức không mấy vui vẻ. Điều này cũng khiến cho tâm trí bạn như bị chú ý nhiều vào những điều tiêu cực thay vì trân trọng những khoảnh khắc hiện tại hoặc những gì vẫn còn đang có giá trị trong cuộc sống của mình.

Khoảng thời gian sau đó Bạch Dương sẽ thấy xuất hiện nhiều cơ hội, lựa chọn và hướng đi hơn. Bạch Dương cần suy ngẫm kỹ lưỡng để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho bản thân mình trong chặng đường sắp tới. Bạch Dương cũng đang được nhắc nhở về việc thoát ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu tiến lên phía trước tìm cho mình những cơ hội mới để thay đổi năng lượng hiện tại.

Kim Ngưu

Tuần này Kim Ngưu đón nhận nhiều tin tức tốt liên quan đến những thành tựu, thành tích, kết quả đạt được. Điều này góp phần giúp Kim Ngưu càng ngày càng nỗ lực hơn nữa, cũng như tập trung hoàn toàn cho công việc, mục tiêu, đam mê, chuyện tình cảm,... cũng như bất kỳ điều gì khiến Kim Ngưu cảm thấy mình cần chú tâm và làm nó với niềm vui và sự hạnh phúc.

Kim Ngưu có thể đón nhận nhiều tin tức tốt về tiền bạc trong giai đoạn này cũng như có thể tự thưởng cho bản thân một điều gì đó như món quà cảm ơn chính mình vì đã không ngừng nỗ lực. Một số Kim Ngưu khác có một tin tức vui trong chuyện tình cảm, hoặc cảm thấy tình cảm gia đình trở nên khăng khít hơn.

Song Tử

Song Tử lưu ý trong giai đoạn này lên kế hoạch cần bám sát thực tế mà không bị mơ mộng viển vông hoặc “bánh vẽ” quá nhiều. Trong vấn đề chi tiêu cũng cần lưu ý thắt chặt một cách hợp lý, tránh vung tiền quá trớn. Về mặt sức khỏe cũng nên lưu ý quan tâm nhiều hơn. Hiện tại Song tử có thể cảm thấy bản thân khá dư dả năng lượng, tiền bạc hoặc sức khỏe tuy nhiên đây không phải là lý do để Song Tử sử dụng một cách phung phí.

Song Tử có thể đang chờ đợi một kết quả, tin tức, thư từ, quyết định nào đó. Hãy nỗ lực hết sức trong khả năng của bản thân trước đó để không hối tiếc vì mình đã không dốc sức nhiều hơn. Lưu ý trong tuần này là cần kiên nhẫn và nhìn nhận dựa trên thực tế để điều chỉnh về sau.

Cự Giải

Cự Giải có thể bắt đầu làm hoặc học điều gì đó mới trong giai đoạn này. Một số Cự Giải có thể đi du lịch, chuyển nhà hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên mới bắt đầu không nên quá ngây thơ hoặc chủ quan. Đặc biệt nếu đây là vấn đề mà Cự Giải chưa hề có kinh nghiệm, hãy tìm hiểu sự tư vấn thông qua những người cố vấn, chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà Cự Giải muốn bắt đầu. Ngoài ra cần tìm hiểu kỹ, tránh bị lừa đảo trục lợi hoặc mất tiền oan vì thiếu hiểu biết.

Tuần này một số Cự Giải có thể cảm thấy cảm xúc lên xuống thất thường, đa sầu đa cảm. Một số Cự Giải khác thì thực tế và sắc bén hơn, quyết tâm làm những điều mà mình muốn thực hiện. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận, không nên hành động quá nóng vội.

Sư Tử

Sư Tử đang được đánh giá cao trong tuần này. Có thể Sư Tử đang nhận được những lời ngợi khen hoặc ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người cấp dưới do Sư Tử quản lý. Việc quản lý tốt công việc của bản thân cũng có thể giúp Sư Tử xử lý công việc nhanh hơn cũng như suôn sẻ hơn trong giai đoạn này.

Nếu Sư Tử có ấp ủ kế hoạch, dự định để có thể thăng tiến hoặc làm nền tảng phát triển hơn nữa trong tương lai, đây là thời điểm thích hợp để Sư Tử chuẩn bị cho điều đó. Tiền bạc trong tuần này có thể khá rủng rỉnh. Sư Tử có thể tích lũy thêm một khoản trong tuần này. Nếu cần sự hỗ trợ tài chính, Sư Tử có khả năng nhận được từ mẹ, hoặc một nhân vật nữ mà Sư Tử cảm thấy tin cậy.

Xử Nữ

Xử Nữ có một tuần diễn biến khá chậm rãi. Điều này có thể bắt nguồn từ việc xử Nữ dành nhiều thời gian để nhìn nhận hơn về những câu chuyện xảy ra trong giai đoạn này. Từ đó bắt đầu phác thảo trong đầu những kế hoạch dự định cho giai đoạn mới của bản thân. Cánh cửa mới chứa đựng những sự thay đổi hoặc vòng lặp sẽ được mở ra, tùy thuộc vào những điều đang nằm trong suy nghĩ hiện tại của Xử Nữ.

Tương tự trong chuyện tình cảm, Xử Nữ cũng có khả năng mở ra cho mình những hướng đi mới hoặc thay đổi trong khía cạnh tình cảm. Hãy dành nhiều thời gian để làm việc với bản thân. Nếu đã có những dự định, đây là thời điểm âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng để tới thời điểm phù hợp, Xử Nữ có thể bắt tay vào hành động để thực hiện hóa những suy nghĩ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo