Bản đồ vũ trụ lớn nhất tiết lộ hơn 800.000 thiên hà

TPO - Một dự án hợp tác mới có tên là lĩnh vực COSMOS-Web đã biên soạn bản đồ vũ trụ toàn diện nhất từ trước đến nay, bao gồm hình ảnh của vũ trụ sơ khai từ 13,5 tỷ năm trước.

Bằng cách sử dụng dữ liệu từ gương 6,5 m của Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), các nhà khoa học tại UC Santa Barbara đã khảo sát 0,54 độ vuông bầu trời, tương đương với diện tích của ba lần trăng tròn khi nhìn từ Trái đất. Biểu đồ gần 800.000 thiên hà, tập dữ liệu COSMOS-Web bao phủ gần 98% lịch sử vũ trụ

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng trường không gian sâu thẳm này ở quy mô vật lý vượt xa mọi thứ từng được thực hiện trước đây”, đồng lãnh đạo nhóm hợp tác COSMOS và giáo sư vật lý Caitlin Casey của UC Santa Barbara cho biết.

Nhờ JWST, được định vị trong không gian bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất, và độ nhạy của nó để thu thập các photon yếu này, các nhà nghiên cứu đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu thô. Tuy nhiên, việc diễn giải dữ liệu thô này đòi hỏi kiến thức chuyên môn và máy tính mạnh. Nhóm COSMOS đã dành hơn hai năm để biến những hình ảnh thô này thành các danh mục dễ truy cập thân thiện với người dùng.

Bây giờ, những hình ảnh tương tác này đã có sẵn và mọi người có thể truy cập miễn phí để khám phá. Người dùng có thể trực tiếp phóng to các đối tượng để kiểm tra thuộc tính của chúng hoặc tìm kiếm hình ảnh cho các đối tượng cụ thể.

Jeyhan Kartaltepe, nhà nghiên cứu chính của COSMOS-Web và là giáo sư tại Viện Công nghệ Rochester, cho biết: "Độ nhạy của JWST cho phép chúng ta nhìn thấy các thiên hà mờ hơn và xa hơn nhiều so với trước đây, do đó chúng ta có thể tìm thấy các thiên hà trong vũ trụ rất sơ khai và nghiên cứu các đặc tính của chúng một cách chi tiết. Chất lượng dữ liệu vẫn khiến chúng tôi kinh ngạc. Nó tốt hơn rất nhiều so với mong đợi".

Điều thú vị hơn là các nhà nghiên cứu đã nhìn thấy nhiều thiên hà hơn gấp 10 lần so với dự kiến. Nhóm nghiên cứu thậm chí còn gặp phải một vài hố đen siêu lớn, trước đây không thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng Hubble. Những điều bất ngờ này đã đặt ra một loạt câu hỏi mới về những gì đã xảy ra trong vài trăm triệu năm đầu tiên của vũ trụ chúng ta.

Nhà khoa học Casey giải thích: “Bởi vì vũ trụ đã tạo ra quá nhiều ánh sáng quá sớm; nó chỉ có khoảng 400 triệu năm để hình thành nên thứ gì đó giống như một tỷ khối lượng mặt trời của các ngôi sao. Chúng tôi chỉ không biết làm thế nào để điều đó xảy ra. Vì vậy, có rất nhiều chi tiết cần giải mã và rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời".

Mục tiêu đằng sau dự án này không chỉ là nhìn thấy các thiên hà vào thời điểm ban đầu, mà còn mở khóa những manh mối về những bí ẩn vũ trụ như vật chất tối và vật lý của vũ trụ sơ khai.

Hà Thu