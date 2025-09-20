Bạn có biết cách chờ đợi

SVO - Nhà triết học người Pháp Joseph-Marie de Maistre từng nói: "Biết cách chờ đợi chính là bí mật lớn lao dẫn đến thành công".

Còn diễn viên hài kịch Bob Hope cũng nhất trí với ý tưởng trên. Ông nói: "Tôi lớn lên với 6 người anh em trai. Đó là cách tôi học nhảy – khi phải đợi để đến lượt mình vào toilet".

Bạn có biết cách chờ đợi không? Dù bạn có phải chia sẻ toilet, hay phòng tắm, với người khác hay không, thì trong thực tế, bạn vẫn có rất nhiều cơ hội để tập luyện.

Như câu chuyện kể rằng một khách hàng trong cửa hàng nọ đã bắt chuyện rất say sưa với nhân viên thu ngân.

- Ôi, tổng tiền của tôi là 17,76 đôla – Khách hàng này nói – Đó chính là năm mà chúng ta có Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ. Và chính xác 200 năm sau đó thì tôi ra đời!

Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên ngày càng thân mật, và họ bắt đầu bàn luận về những sự kiện lịch sử thú vị. Trong khi đó, một hàng người bắt đầu xếp vào sau vị khách kia.

Cuối cùng, khi vị khách "nhiều chuyện" đã rời đi, người khách tiếp theo trong hàng tỏ ra mất kiên nhẫn, và hỏi nhân viên thu ngân rằng có chuyện gì mà lâu vậy.

- À, chúng tôi chỉ chia sẻ vài thông tin lịch sử thú vị - Nhân viên thu ngân đáp.

- Cậu thích lịch sử thì cũng tốt thôi – Vị khách cáu kỉnh này nói – Cậu có thể cho tôi biết có chuyện gì đặc biệt xảy ra vào cái năm mà tôi bắt đầu đứng xếp hàng đợi ở đây không?

Mark Twain từng nói: "Tất cả những điều tốt sẽ đến với những người biết chờ đợi – chỉ cần đừng chết trong thời gian chờ đợi đó".

Bạn có biết cách chờ đợi không? Tôi chắc chắn là bạn có rất nhiều cơ hội để tập luyện.

Sau khi từ ngoại ô chuyển lên thành phố, tôi trở nên mất kiên nhẫn với kiểu giao thông lúc nào cũng đông nghẹt, xe nọ nối đuôi xe kia. Tôi quyết định để một chiếc kèn harmonica trong ngăn nhỏ trên xe ô tô, cùng với một cuốn sách dạy cách thổi. Khi giao thông tắc nghẽn, tôi lấy kèn harmonica cùng cuốn sách ra tập thổi. Tôi nghĩ rằng những lúc như thế, tôi có thể hoặc là tập kiên nhẫn, hoặc là tập kèn. Và việc tập kèn có vẻ vui hơn.

Có một bí mật lớn giúp chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi: hãy làm cho việc chờ đợi trở nên thú vị.

Cuộc sống của tôi được cải thiện đáng kể từ khi có sách điện tử và sách âm thanh. Tôi biết giá trị của việc tập trung 100% vào việc mình đang làm, nhưng tôi cũng biết rằng có rất nhiều việc trong cuộc sống mà chúng ta phải làm, nhưng có thể được miêu tả bằng từ "nhàm chán". Như là xếp hàng chờ đợi. Như là lái xe ô tô mà tắc đường. Và khi tôi có sách điện tử, sách âm thanh, thì những việc đó chẳng làm phiền tôi chút nào nữa. Thậm chí, tôi còn rất thư giãn khi đứng xếp hàng hoặc chờ giao thông được giải tỏa. Bởi những lúc như thế, tôi có thể đọc hoặc nghe một cuốn sách hay.

Như tôi đã nói, có một bí mật để chúng ta có thể chờ đợi kiên nhẫn: hãy làm cho việc đó trở nên thú vị, tùy theo sở thích của bạn. Và khi làm được như vậy, thì bạn có khi còn chờ đợi những lúc phải xếp hàng ấy chứ.