Bác sĩ nội trú và khoảnh khắc giành giật sự sống trong gang tấc

SVO - Buổi trực hôm ấy mới chỉ bắt đầu được 5 phút. Lê Thiệu Quyết, bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa (trường ĐH Y Hà Nội) còn chưa kịp ổn định thì bác sĩ cột 1 chạy xuống, giọng gấp gáp: ‘Đi sang Việt Đức ngay, có trường hợp mổ cấp cứu!’.

Không chút do dự, anh vội vàng cầm máy nghe tim thai và lao đi. May mắn là hồi sinh viên từng đi lâm sàng tại đó, anh nhớ đường tắt. Khi vừa đến nơi, trước mắt là khung cảnh căng thẳng: Các bác sĩ đang dồn dập cấp cứu một sản phụ nguy kịch.

Quyết áp máy nghe tim thai lên bụng bệnh nhân. Giữa lúc mọi thứ tưởng như sụp đổ, một âm thanh nhỏ bé vang lên – nhịp đập của sự sống.

"Còn tim thai anh ơi!”, Quyết thốt lên, giọng lạc đi vì xúc động.

Ca mổ bắt đầu ngay trên giường bệnh. Trên, các bác sĩ hồi sức gấp rút ép tim người mẹ. Dưới, kíp trực Sản khoa lao vào cuộc đua với tử thần để đưa em bé ra ngoài. Vài phút sau, một sinh linh bé nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời, được hồi sức sơ sinh tức thì. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang: Người mẹ không qua khỏi. Dù nỗ lực ép tim để kéo dài từng giây phút, sự sống của chị đã khép lại.

Lê Thiệu Quyết, bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa (trường ĐH Y Hà Nội). Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức không bao giờ phai. Quyết chia sẻ: “Sản phụ khoa không phải lúc nào cũng là câu chuyện hạnh phúc. Nó còn là sự mất mát, là nỗi đau. Nhưng chính điều đó khiến tôi càng trân trọng từng phút giây được làm việc và cống hiến”.

Lựa chọn và cái duyên với Sản phụ khoa

Với nhiều sinh viên y khoa, "Match Day" chỉ là một ngày lễ, nhưng với Lê Thiệu Quyết, đó là bước ngoặt. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc tên mình vang lên: “Lê Thiệu Quyết – Số 32 – Chuyên ngành Sản phụ khoa”. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi lựa chọn và cái duyên đã gắn chặt với nhau.

Một ca mổ nơi bác sĩ Quyết đang học tập.

“Sản phụ khoa vừa là sự lựa chọn, vừa là cái duyên. Tình yêu với chuyên ngành này đã nhen nhóm từ những năm tôi còn là sinh viên năm thứ tư. Đây là lĩnh vực mang đến sự sống, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và lòng thấu cảm sâu sắc. Mỗi ca đỡ đẻ, mỗi ca phẫu thuật đều là một hành trình riêng, đầy cảm xúc”, Quyết kể.

Trong ba năm nội trú, niềm hạnh phúc khi chứng kiến một sinh linh chào đời và niềm tin mà bệnh nhân trao gửi đã trở thành động lực lớn nhất để anh vượt qua áp lực, những đêm trực dài triền miên. Với anh, Sản phụ khoa không chỉ là công việc, mà còn là một hành trình đầy ý nghĩa.

Trưởng thành từ gian nan

Nhìn lại quãng đường đã qua, Quyết nhận ra thay đổi lớn nhất của mình chính là sự trưởng thành. “Mỗi ngày, tôi được học hỏi và làm việc trong môi trường đầy thách thức. Những ca mổ kéo dài, những đêm trực triền miên đã rèn cho tôi sự kiên cường, tỉ mỉ và lòng thấu cảm. Tôi hiểu ra rằng, y học không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh”, anh chia sẻ.

Bác sĩ Quyết học tập ghi chú mọi lúc, mọi nơi khi còn là sinh viên.

Ngoài công việc lâm sàng, Quyết vẫn nỗ lực hoàn thiện nghiên cứu khoa học. Anh có hai bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành, đang hoàn thành Luận văn Thạc sĩ và thậm chí còn theo học bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Với anh, vượt qua thử thách lớn nhất chính là “bước ra khỏi vùng an toàn”, từ một sinh viên quen lý thuyết trở thành một bác sĩ thực sự.

Với kinh nghiệm của mình, Lê Thiệu Quyết dành lời khuyên cho các sinh viên Y khoa chuẩn bị bước vào "Match Day": Đam mê là kim chỉ nam: “Hãy lắng nghe chính mình để chọn chuyên ngành thực sự yêu thích. Khi có đam mê, bạn sẽ đủ động lực vượt qua mọi áp lực”.

Chuẩn bị và kiên định: “Đỗ nội trú không phải là may mắn, mà là thành quả của một quá trình dài nỗ lực. Hãy kiên định với mục tiêu”.

Sẵn sàng đón nhận thay đổi: “Đôi khi, cái duyên sẽ đưa bạn đến một chuyên ngành khác. Dù thế nào, hãy luôn giữ tinh thần học hỏi và cống hiến hết mình”.

Anh nhấn mạnh: “Match Day chỉ là khởi đầu, hành trình sau đó mới là điều đáng tự hào. Dù con đường phía trước có nhiều khó khăn, hãy kiên định và trân trọng từng cơ hội được đồng hành cùng bệnh nhân”.