Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm tại khu đô thị Đức Việt

TPO - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu cơ quan Công an theo dõi, nắm bắt toàn bộ diễn biến liên quan và quá trình khắc phục sai phạm tại dự án khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt – dự án gần 1.000 tỷ đồng từng bị liệt vào danh sách chậm tiến độ, hiệu quả thấp và gây lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có chỉ đạo mới liên quan đến dự án khu nhà ở tại xã Gia Đông (tên thương mại Khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt), huyện Thuận Thành (nay là phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt hồi tháng 3/2025 bị UBND tỉnh Bắc Ninh đưa vào danh sách các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây lãng phí... Ảnh: VOV.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh về tình hình dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt rà soát, khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công văn ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh.

Đối với các phần việc còn tồn đọng, các cơ quan chức năng phải xử lý dứt điểm các vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá pháp lý và tình hình thực tế tại dự án, đề xuất hướng xử lý cụ thể để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, phát sinh khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự.

Cơ quan này cũng phải kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Công ty Đức Việt nếu phát hiện sai phạm.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như quá trình khắc phục sai phạm tại dự án. Cơ quan công an có trách nhiệm tham mưu các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh – trật tự trong khu vực dự án.

Trước đó, vào tháng 3/2025, dự án này từng bị UBND tỉnh Bắc Ninh đưa vào danh sách các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây lãng phí và thất thoát nguồn lực.

Đến tháng 11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng xem xét, xử phạt vi phạm hành chính hoặc tham mưu xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Việt do phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản và nhà ở, như: Sử dụng tiền đặt cọc của khách hàng để nộp tiền sử dụng đất, Ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với UBND thị xã Thuận Thành (cũ) kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng (nếu có), bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng phải hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu, bảo đảm dự án triển khai minh bạch, đúng quy định.