Bắc Ninh phê duyệt hơn 48 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống thiên tai

Nguyễn Thắng
TPO - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt hơn 48 tỷ đồng hỗ trợ phục vụ tu sửa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt phân bổ kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ phục vụ tu sửa, nâng cấp các công trình phục vụ phòng chống thiên tai năm 2025. Tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHHMTVKTCT TL Bắc Sông Thương và các địa phương triển khai thực hiện xong trước 31/12/2026.

tp-d9.jpg
Gia cố đê sông Cầu thuộc địa phận xã Xuân Cẩm do nước lũ dâng cao. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nguồn kinh phí này được sử dụng để triển khai các dự án, công trình phòng chống thiên tai, như xử lý sự cố sạt lở bờ bãi sông, sự cố sạt lở đê; sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở công trình ngầm; xử lý, khắc phục các thiệt hại bởi lũ quét; sửa chữa tràn xả lũ hồ ở một số địa phương trong tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#Hỗ trợ phòng chống thiên tai #Nguồn kinh phí 48 tỷ đồng #Nâng cấp công trình phòng chống lũ #Xử lý sạt lở sông đê #Chương trình ứng phó thiên tai Bắc Ninh #Bắc Ninh

