BAC A BANK chung tay hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ năm 2025

Trước những tổn thất nghiêm trọng do bão lũ gây ra từ đầu năm 2025 tới nay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai Chương trình hỗ trợ tài chính dành cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, với mong muốn giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Năm 2025 ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết cực đoan xuất hiện liên tiếp, gây ra các đợt bão, lũ quét tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Thiệt hại về tài sản, nhà xưởng, cơ sở sản xuất tại các địa phương đều ở mức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Thống kê sơ bộ của các tỉnh cho thấy, nhiều mô hình sản xuất bị gián đoạn dài ngày, dòng tiền đứt gãy, chi phí phục hồi tăng cao, trong khi nhu cầu vốn để sửa chữa, tái dựng tài sản cố định, bồi hoàn chi phí nhân công rất cấp thiết.

Trong bối cảnh ấy, các tổ chức tín dụng được xem là một trong những nguồn lực quan trọng giúp tiếp sức cho nền kinh tế địa phương thông qua các gói hỗ trợ phù hợp, linh hoạt về lãi suất và điều kiện cho vay. Thực tế, trên thị trường, nhiều ngân hàng thời gian qua cũng đã công bố các chương trình hỗ trợ người dân vùng bão lũ nhằm giảm áp lực tài chính, rút ngắn thời gian phục hồi sau thiên tai.

Hòa chung nỗ lực của hệ thống tài chính, từ nay đến hết ngày 30/06/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai gói hỗ trợ quy mô 3.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trong năm 2025, với hai nhu cầu vốn trọng tâm: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, khôi phục kinh doanh, tạm ứng chi phí lương/nhân công và Đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi thiên tai.

Điểm đáng chú ý của Chương trình là mức giảm lãi suất tối đa 1%/năm so với quy định hoặc chương trình ưu đãi hiện hành của BAC A BANK. Bên cạnh đó, thời gian hỗ trợ lãi suất cho vay lên tới 06 tháng, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí trong giai đoạn tái thiết ban đầu, khi nhu cầu vốn lớn nhưng khả năng tạo dòng tiền còn hạn chế do cơ sở vật chất chưa hồi phục hoàn toàn.

Ngoài ưu đãi về lãi suất, Chương trình được áp dụng đồng thời với các chính sách, sản phẩm và gói ưu đãi khác của BAC A BANK, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với tình hình, nhu cầu tài chính. Việc kết hợp linh hoạt nhiều chính sách không chỉ tạo điều kiện vay thuận lợi, rút ngắn thời gian thẩm định mà còn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng của BAC A BANK trong giai đoạn khó khăn, thách thức.

Thực tế, trong suốt năm 2025, BAC A BANK đã và đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi như “Vay ưu đãi - Lãi đặc quyền”, “Vay vốn dễ dàng - Vững vàng chạm đích”, “Tiếp sức vốn vay - Cơ hội trao tay”, “Phí giảm ngay - Lãi trao tay”, “Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai”… Các chương trình được triển khai xuyên suốt tạo ra hệ sinh thái giải pháp tài chính đa dạng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Việc BAC A BANK bổ sung thêm gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành cho khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trong năm 2025 không chỉ phản ánh năng lực tài chính và sự chủ động của Ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế sau thiên tai. Với cách làm đồng bộ, thủ tục linh hoạt và ưu đãi lãi suất rõ ràng, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực thiết thực giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động, tái thiết sản xuất, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi tín dụng dành cho khách hàng cá nhân & doanh nghiệp của BAC A BANK, xin vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828.