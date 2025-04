Ba tỉnh vừa 'bắt tay' xóa bỏ tình trạng du lịch mùa vụ

TPO - Ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An xây dựng hành trình du lịch xanh, tạo sự liên thông, liên kết 4 mùa giữa các địa phương. Những người làm du lịch kỳ vọng, với cú bắt tay này, du khách đến với trục Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An quanh năm, xóa bỏ tình trạng mùa vụ.

Để khách tiêu nhiều tiền hơn

Tại hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch "Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh" trong khuôn khổ VITM 2025 đang diễn ra tại Hà Nội, bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa - cho rằng, việc liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng. Hành trình du lịch xanh sẽ thu hút du khách đến với địa phương quanh năm, phá bỏ tính mùa vụ.

Ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đều có tài nguyên du lịch đa dạng, nhiều điểm đến mang tầm quốc gia, quốc tế như cố đô Hoa Lư, quần thể Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình), thành Nhà Hồ - Lam Kinh (Thanh Hóa), khu di tích Kim Liên - Nam Đàn (Nghệ An).

Việc phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình là ba địa phương có tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa mang tầm quốc gia, tạo nên sự khác biệt nổi trội trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Ông cho rằng, cần gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Ông Siêu đề xuất, các sở, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch phối hợp đưa ra giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ mới như du lịch đêm, trải nghiệm giàu cảm xúc, chương trình kích cầu đặc sắc.

“Phải lấy văn hóa bản địa làm hồn cốt để phát triển sản phẩm du lịch, tạo ra sự khác biệt so với các điểm đến khác. Ứng dụng khoa học - công nghệ trong đổi mới sản phẩm là giải pháp để tăng khả năng kết nối giữa 3 tỉnh, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, hiệu quả và mang đậm bản sắc vùng miền”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

'Mỏ vàng' để phát triển du lịch xanh bền vững

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An - khẳng định quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm du lịch về nguồn thiêng liêng đối với người dân Việt, là lợi thế riêng có của Nghệ An. Tỉnh vẫn nỗ lực đổi mới sản phẩm để tăng trải nghiệm cho du khách. Huyện Nam Đàn có nhiều sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế văn hóa và thiên nhiên, khu vực phía Tây Nghệ An tạo ra trải nghiệm khác.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - nêu định hướng của Ninh Bình phát triển công nghiệp văn hóa từ thế mạnh du lịch. Bên cạnh hệ thống di tích của cố đô Hoa Lư, di sản thiên nhiên Tràng An chính là trụ cột để hiện thực hóa chiến lược đưa Ninh Bình là điểm đến mới của âm nhạc, nghệ thuật. Lễ hội âm nhạc Forestival vào tháng 5 đã cháy 10.000 vé chỉ chưa đầy 30 phút.

Tour kết nối 3 tỉnh với tên gọi: “Tuyệt sắc miền cố đô - hương sắc bốn mùa - về miền quê Bác”, trong đó, Ninh Bình là nơi nghỉ dưỡng, vui chơi, Thanh Hóa là điểm đến của trải nghiệm và khám phá, Nghệ An là vùng đất văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Để xây dựng sản phẩm du lịch liên kết giữa 3 tỉnh, ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội - lưu ý triển khai các sản phẩm không phụ thuộc vào mùa vụ.

Hiện nay, Nghệ An và Thanh Hóa có sản phẩm du lịch đang liên quan tới tính mùa vụ, riêng Ninh Bình hút khách quanh năm.

Chính vì vậy, để xây dựng được sản phẩm liên kết 3 tỉnh cần tập trung lấy các nét riêng, các điểm đến nổi bật sau đó tạo website chung của địa phương để doanh nghiệp, du khách nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ.

Ông Hùng đề xuất phát triển hệ sinh thái đồng bộ như vé tham quan có thể liên thông cho cả 3 địa phương, để tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng thời gian lưu trú cho du khách. Khi mua vé như vậy, du khách sẽ tham quan đủ cả ba địa phương, tránh đi nơi này bỏ nơi kia.

Bà Tố Uyên - Giám đốc Ban sản phẩm dịch vụ của Vietravel - cho hay, cung đường Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình là hành trình đầy tiềm năng. Dù bộ ba này đã tồn tại trong các tuyến tour từ lâu, nhưng với cách làm mới, khai thác sâu sắc yếu tố bản địa, đây vẫn là mỏ vàng để phát triển du lịch xanh bền vững.

Đảo Chè Thanh Chương (Nghệ An) cần được xây dựng thành điểm đến xanh thực thụ, nơi du khách không chỉ ghé qua mà còn nhớ mãi. Làng Sen quê Bác có thể khai thác sâu khía cạnh ẩm thực đặc trưng. Hoặc việc kết hợp Pù Luông với Ninh Bình tạo sự mới lạ vì hình thành khu du lịch xanh liên hoàn, vừa trải nghiệm thiên nhiên, vừa khai thác chiều sâu văn hóa.