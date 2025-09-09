Ba sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay

TPO - Có ba sản phẩm được lựa chọn ưu tiên triển khai ngay là mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên (là loại camera tích hợp AI ngay bên trong thiết bị - PV).

Sản phẩm phải giải quyết được các bài toán lớn

Sáng 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về việc nghiên cứu, lựa chọn để đề xuất danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hội đồng Tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương xác định mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy. Ảnh: VGP

Theo đó, sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay phải đảm bảo các nguyên tắc: Tính cấp thiết, khả năng thành công nhanh, tạo tác động lan tỏa; có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp; phục vụ ngay việc phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên sản phẩm có khả năng thương mại hóa trong năm 2025.

Về tiêu chí lựa chọn, sản phẩm phải giải quyết được các bài toán lớn của Việt Nam: Phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp; tăng năng suất lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội.

Về năng lực cạnh tranh, sản phẩm được lựa chọn phải có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu, có quy mô thị trường đủ lớn, có khả năng thương mại hóa sớm.

Đồng thời, sản phẩm đó phải làm chủ thiết kế, làm chủ tích hợp hệ thống thành sản phẩm. Làm chủ các công nghệ lõi và đảm bảo giá trị của Việt Nam trong sản phẩm ở mức cao.

Theo ông Duy, căn cứ nghiên cứu, đánh giá và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ đã hoàn thiện đề xuất danh sách các sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 và 3 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay.

Cụ thể, sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên; Nền tảng blockchain cho truy xuất nguồn gốc, tài sản số; Robot di động tự hành; Thiết bị bay không người lái.

Trong đó, 3 sản phẩm ưu tiên triển khai ngay là: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên.

Lựa chọn trúng và đúng sản phẩm

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cơ bản nhất trí với nguyên tắc, tiêu chí căn cứ để phân tích, đánh giá và lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên.

"Những sản phẩm được lựa chọn phải trúng và đúng để có thể làm ngay, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá ngay", ông lưu ý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng đề nghị việc lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược phải tính đến sự sẵn sàng của doanh nghiệp, yếu tố phát triển lâu dài ra thị trường thế giới, để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực. Cùng với đó là có thể tác động ngay vào sản xuất, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, an sinh.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược trong việc giải quyết các bài toán của ngành. Trước mắt là ngành công thương và nông nghiệp, sau đó là giáo dục, y tế.

Các bộ, ngành phải chủ động phân tích, đánh giá nhu cầu của ngành để "đặt hàng" phù hợp với bản sắc và hướng phát triển.

"Phải dùng công nghệ để thúc đẩy giá trị. Công nghệ là công cụ để thực hiện mục tiêu, đem lại tác động ngay, rõ nét cho sự phát triển của các ngành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.