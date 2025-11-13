Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa 16 (nhiệm kỳ 2021-2026), được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

z7219614457793-2a91da77e17830f914116b205995c98b.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 27 HĐND TP. Hà Nội

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê quán Hà Nội), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) trong giai đoạn 2012-2016.

z7219616276594-e9413ef09aad1be635a5280a9c995922.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp.

Từ năm 2016 đến nay, bà Hà lần lượt giữ chức vụ: Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, tái cử khoá XVIII; được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỳ họp sẽ xem xét 3 nhóm vấn đề chính. Cụ thể, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị về chủ trương một số dự án đầu tư trọng điểm của thành phố gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch; điều chỉnh chủ trương dự án cầu Trần Hưng Đạo... đây là những dự án hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường trọng điểm đang được Trung ương và thành phố tập trung chỉ đạo để giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

HĐND thành phố xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; xem xét Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, HĐND thành phố xem xét Đề án số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách; số lượng, tên gọi, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của HĐND thành phố.

Kỳ họp này, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự kiện toàn, chuyển giao các chức danh chủ chốt, quan trọng của chính quyền thành phố gồm: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; kiện toàn bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND và một Phó Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Thanh Hiếu
