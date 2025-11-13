Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

TPO - Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa 16 (nhiệm kỳ 2021-2026), được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 27 HĐND TP. Hà Nội

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê quán Hà Nội), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) trong giai đoạn 2012-2016.

Bà Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp.

Từ năm 2016 đến nay, bà Hà lần lượt giữ chức vụ: Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, tái cử khoá XVIII; được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.