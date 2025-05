Ba người mẹ ở Đắk Lắk được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

TPO - Ba người mẹ ở Đắk Lắk được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tổ chức cũng được Chủ tịch nước khen thưởng.

Ngày 21/5, tại Đắk Lắk diễn ra Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước.

Các mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” gồm: Mẹ Hoàng Thị Tung (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar); Mẹ Nguyễn Thị Tình (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông); Mẹ Mai Thị Thậm (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc để cho thế hệ con cháu hôm nay sống an vui trong tự do, hòa bình; mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến, sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí và các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã trao Bằng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân của 3 Mẹ đã có người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân: ông Lê Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Xuân Đá, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; bà Nguyễn Phan Minh Tiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Buôn Hồ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.