Ba học sinh Việt lọt vào chung kết thi học thuật quốc tế The World Scholar's Cup 2022

TPO - Vượt qua nhiều đội thi đến từ 18 quốc gia, ba học sinh ở Hà Nội đã giành giải vô địch (bảng Skittle) vòng thi toàn cầu cuộc thi The World Scholar's Cup và giành vé vàng bước vào vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra tại Mỹ.

"The World Scholar's Cup" (WSC) là cuộc thi Học thuật Quốc tế dành cho học sinh từ 8-18 tuổi. Mỗi năm, cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng trăm ngàn học sinh đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sân chơi cho học sinh bày tỏ quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau như khoa học, lịch sử, văn học, nghệ thuật,… thông qua các hình thức thi hùng biện, phản biện bằng tiếng Anh. Mỗi năm cuộc thi thu hút hàng nghìn học sinh tham dự từ hơn 60 quốc gia trên toàn cầu.

Với chủ đề “A World Re-Renewed”, vòng Global của cuộc thi "The World Scholar’s Cup" năm nay thu hút sự tranh tài của học sinh đến từ 18 quốc gia, như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia,... Đây là các đội thi xuất sắc đến từ các vòng thi khu vực.

Ba học sinh đến từ Hà Nội: Nguyễn Linh Chi (11 tuổi, trường Vinschool Smartcity), Xa Thảo My (11 tuổi, trường Reigate Grammar Vietnam) và Trần Lê An Khanh (11 tuổi, trường Reigate Grammar Vietnam) đã vượt qua nhiều đội thi để ghi danh vào vòng chung kết thế giới Tournament Of Champions tại Mỹ.

Linh Chi cho biết, ba thành viên gặp nhau và lập thành đội từ tháng 7/2022 và có một tháng ông luyện cùng nhau để tranh tài tại vòng thi quốc gia tại Đà Nẵng. Chính thành tích từ vòng đầu đã tiếp thêm động lực để ba thành viên thi tiếp vòng thi toàn cầu tại Nha Trang.

Trong vòng thi toàn cầu, Linh Chi, Thảo My và An Khanh đã trải qua 5 ngày thi với 6 môn thuộc các lĩnh vực kiến thức xã hội, khoa học, văn học, nghệ thuật - âm nhạc, lịch sử... Đồng thời, thể hiện khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh; kỹ năng tranh biện và làm việc nhóm như bày tỏ quan điểm đồng tình với chủ đề “Chúng ta nên tiết kiệm tiền để xây một thành phố dưới đại dương” từ quan điểm đồng tình.

"World Scholar's Cup là sân chơi với nhiều bạn bè quốc tế, hình thức thi mới mẻ và kiến thức rộng mở, nhiều hoạt động kết nối học hỏi toàn diện. Em cùng các bạn được tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân về các lĩnh vực, về thực hành lối sống bền vững, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu", Linh Chi nói.

Bên cạnh các phần thi kiến thức, Linh Chi, Thảo My và An Khanh đã mang đến hội chợ văn hóa những món ăn truyền thống của Việt Nam và đồ lưu niệm; biểu diễn bài hát "Hello Vietnam" trong đêm trình diễn tài năng, như lời chào mừng các bạn quốc tế đã đến Việt Nam.

Hiện, cả 3 học sinh đang tiếp tục học tập và rèn luyện như mỗi tuần đọc một cuốn sách theo từng chủ đề cụ thể, luyện kỹ năng nghe, thuyết trình... để tham gia vòng chung kết thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 11/2022 tại Đại học Yale (Mỹ).