Trao tặng 600 thùng sữa và 3 tấn gạo cho học sinh vùng rốn lũ Quảng Bình

TPO - Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) vừa tổ chức trao quà trong khuôn khổ chương trình chung tay với học sinh bị ảnh hưởng do bão số 6 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên; anh Trần Khánh Cường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình; bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy…

Ban tổ chức đã trao tặng 600 thùng sữa và 3 tấn gạo cho các em học sinh đang sinh hoạt, học tập tại trường Mầm non thị trấn Kiến Giang, trường Mầm non xã An Thủy và Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” chung tay chia sẻ, ủng hộ, động viên học sinh vùng bão lũ khắc phục những khó khăn do thiên tai gây ra, khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh, sớm ổn định điều kiện học tập, sinh hoạt trong thời gian tới.