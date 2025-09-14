Anh Tú hóa chú rể cạnh Em xinh LyLy, lộ dấu hiệu "nôn cưới" trên mạng xã hội

HHTO - Anh Tú - LyLy trở thành tâm điểm gây chú ý tại concert Em Xinh "Say Hi" khi trình diễn ca khúc "Không Đau Nữa Rồi", cùng tạo hình như cô dâu chú rể trên lễ đường.

Bên cạnh những màn trình diễn hoành tráng, concert Em Xinh "Say Hi" D-1 gây ấn tượng với khán giả nhờ những màn trình diễn cặp đôi dễ thương. Trong đó, không phải Bích Phương - Tăng Duy Tân hay vợ chồng 52Hz - RIO, mà Anh Tú và LyLy mới là cặp Anh trai - Em xinh đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Tham gia với tư cách khách mời đặc biệt, Anh Tú cùng LyLy song ca bài Không Đau Nữa Rồi, nhưng là phiên bản demo để dẫn vào sân khấu chính của nhóm 52Hz - Châu Bùi - Mỹ Mỹ - Orange - Pháp Kiều. Màn song ca của Anh Tú và LyLy nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trong đó, giọng hát của Voi Bản Đôn tiếp tục được khen ngợi vì cảm xúc, nội lực và "đốn tim" khán giả.

Anh Tú cùng LyLy song ca bản demo bài hát Không Đau Nữa Rồi tại concert Em Xinh Say Hi.

Đặc biệt hơn, Anh Tú và LyLy lần này xuất hiện như cô dâu chú rể, biến sân khấu concert Em Xinh "Say Hi" thành lễ đường đẹp như mơ. Nhiều cư dân mạng thích thú trước những tương tác ngọt ngào của cặp đôi "hàng xóm" này từ sân khấu đến cả hậu trường, gần như bám nhau không rời.

Cư dân mạng thích thú với "cô dâu chú rể" LyLy - Anh Tú.

Khoảnh khắc hậu trường thân thiết của Anh Tú và LyLy. Nguồn: @imyour.nlinh

Thời gian gần đây, những tương tác lãng mạn của Anh Tú và LyLy trở nên dày đặc hơn. Thậm chí "nhà trai" còn không giấu được cảm xúc của mình, liên tục có những phản ứng hay bình luận "chấn động" trên mạng xã hội, như thoại nhạc đám cưới để trả lời bình luận của Anh trai Nicky.

Anh Tú dùng nhạc đám cưới để phản hồi Nicky.

Cũng vừa qua thôi, Anh Tú và LyLy còn ra mắt MV mới với nhiều hình ảnh về cặp đôi, nhẫn cưới, về chung một nhà vô cùng đằm thắm. Trên sóng truyền hình, cả hai cùng nhau tham gia Sao Nhập Ngũ 2025 và có những khoảnh khắc chăm sóc, lo lắng cho nhau vô cùng ấm áp. Với những lý do này, người hâm mộ không thể không hy vọng về một đám cưới thật của cặp đôi "trai tài gái giỏi" làng giải trí Việt.

Cả Anh Tú và LyLy đều là những nghệ sĩ tài năng từng tham gia vũ trụ "Say Hi". Anh Tú tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, ghi dấu ấn đậm nét và lọt vào vòng Chung kết. Trong chương trình, anh từng hợp tác cùng khách mời LyLy trong bài hát Người Tình Của Nắng. Sau đó, LyLy xác nhận tham gia Em Xinh "Say Hi", song dừng lại sớm ở vòng Live Stage 2.