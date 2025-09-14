Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Anh Tú hóa chú rể cạnh Em xinh LyLy, lộ dấu hiệu "nôn cưới" trên mạng xã hội

Thiện Dư

HHTO - Anh Tú - LyLy trở thành tâm điểm gây chú ý tại concert Em Xinh "Say Hi" khi trình diễn ca khúc "Không Đau Nữa Rồi", cùng tạo hình như cô dâu chú rể trên lễ đường.

Bên cạnh những màn trình diễn hoành tráng, concert Em Xinh "Say Hi" D-1 gây ấn tượng với khán giả nhờ những màn trình diễn cặp đôi dễ thương. Trong đó, không phải Bích Phương - Tăng Duy Tân hay vợ chồng 52Hz - RIO, mà Anh Tú và LyLy mới là cặp Anh trai - Em xinh đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

548261962-1397921412335399-4172581249278056001-n.jpg

Tham gia với tư cách khách mời đặc biệt, Anh Tú cùng LyLy song ca bài Không Đau Nữa Rồi, nhưng là phiên bản demo để dẫn vào sân khấu chính của nhóm 52Hz - Châu Bùi - Mỹ Mỹ - Orange - Pháp Kiều. Màn song ca của Anh Tú và LyLy nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trong đó, giọng hát của Voi Bản Đôn tiếp tục được khen ngợi vì cảm xúc, nội lực và "đốn tim" khán giả.

Anh Tú cùng LyLy song ca bản demo bài hát Không Đau Nữa Rồi tại concert Em Xinh Say Hi.

Đặc biệt hơn, Anh Tú và LyLy lần này xuất hiện như cô dâu chú rể, biến sân khấu concert Em Xinh "Say Hi" thành lễ đường đẹp như mơ. Nhiều cư dân mạng thích thú trước những tương tác ngọt ngào của cặp đôi "hàng xóm" này từ sân khấu đến cả hậu trường, gần như bám nhau không rời.

mmm.jpg
Cư dân mạng thích thú với "cô dâu chú rể" LyLy - Anh Tú.
11.jpg
Khoảnh khắc hậu trường thân thiết của Anh Tú và LyLy. Nguồn: @imyour.nlinh

Thời gian gần đây, những tương tác lãng mạn của Anh Tú và LyLy trở nên dày đặc hơn. Thậm chí "nhà trai" còn không giấu được cảm xúc của mình, liên tục có những phản ứng hay bình luận "chấn động" trên mạng xã hội, như thoại nhạc đám cưới để trả lời bình luận của Anh trai Nicky.

548139232-17925190848111838-4046.jpg
Anh Tú dùng nhạc đám cưới để phản hồi Nicky.

Cũng vừa qua thôi, Anh Tú và LyLy còn ra mắt MV mới với nhiều hình ảnh về cặp đôi, nhẫn cưới, về chung một nhà vô cùng đằm thắm. Trên sóng truyền hình, cả hai cùng nhau tham gia Sao Nhập Ngũ 2025 và có những khoảnh khắc chăm sóc, lo lắng cho nhau vô cùng ấm áp. Với những lý do này, người hâm mộ không thể không hy vọng về một đám cưới thật của cặp đôi "trai tài gái giỏi" làng giải trí Việt.

529201856-1188628419969189-6735541309507174225-n.jpg
546500073-24481526344841750-5662968182665453745-n.jpg

Cả Anh Tú và LyLy đều là những nghệ sĩ tài năng từng tham gia vũ trụ "Say Hi". Anh Tú tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, ghi dấu ấn đậm nét và lọt vào vòng Chung kết. Trong chương trình, anh từng hợp tác cùng khách mời LyLy trong bài hát Người Tình Của Nắng. Sau đó, LyLy xác nhận tham gia Em Xinh "Say Hi", song dừng lại sớm ở vòng Live Stage 2.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Anh Tú #LyLy #Anh Tú LyLy #Em Xinh "Say Hi" #concert Em Xinh "Say Hi" #Không Đau Nữa Rồi

Xem thêm

Cùng chuyên mục